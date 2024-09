Le diabète de type 2 accroît le risque d'asthme, et vice versa

L'ESSENTIEL Les personnes atteintes de diabète de type 2 sont presque deux fois plus susceptibles de développer de l'asthme.

Les asthmatiques sont 28 % plus susceptibles de développer un diabète de type 2 que les personnes sans trouble respiratoire.

Pour les chercheurs, leur étude montre l'importance du dépistage de l'asthme lorsque un diabète de type 2est diagnostiqué, et inversement.

La France compte plus de 4 millions de diabétiques, et autant d'asthmatiques. En plus d’être deux maladies chroniques impactant la qualité de vie, ces troubles semblent avoir une autre connexion. Et, il ne s'agit pas de leur incidence en hausse.

Des chercheurs de l'Université médicale de Taipei ont mis en évidence que les deux pathologies ont une relation réciproque. Les personnes atteintes de diabète de type 2 sont plus susceptibles de développer de l'asthme, et inversement. Leurs travaux ont été présentés lors du congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) qui se tient à Madrid jusqu’au 13 septembre.

Un lien réciproque mis en évidence entre le diabète et l’asthme

Pour mettre en lumière les liens potentiels entre le diabète de type 2 et l’asthme, l’équipe a repris l’ensemble des travaux menés sur ce sujet au cours des dernières années. La méta-analyse comportait ainsi les données sur 17 millions de personnes vivant sur divers continents, y compris l'Europe (Royaume-Uni, Finlande, Danemark), l'Amérique (États-Unis) et l'Asie (Corée, Singapour, Chine et Israël). La majorité des participants avaient entre 50 et 70 ans.

Les scientifiques ont montré que les patients souffrant d’asthme sont 28 % plus susceptibles de développer un diabète de type 2 que les non-asthmatiques. En parallèle, les diabétiques de type 2 ont presque deux fois plus de risque (83 % plus susceptibles) que les autres d’avoir de l'asthme.

Autre découverte : plus l'asthme est grave, plus le risque de diabète de type 2 est élevé. En revanche, la durée de l'asthme n'était pas associée au risque de diabète.

Asthme et diabète de type 2 : il faudrait dépister les patients

Les chercheurs avancent que les deux troubles peuvent avoir certaines des mêmes causes sous-jacentes ou avoir d'autres facteurs en commun. "Une analyse plus approfondie a indiqué que plusieurs facteurs, y compris l'hypertension et la dyslipidémie (taux malsains de graisses sanguines telles que le cholestérol), semblent être associés à un risque accru d'asthme et de diabète de type 2", précisent-ils dans un communiqué.

Si les mécanismes en jeu dans cette association réciproque ne sont pas totalement compris, l’étude met en évidence l'intérêt d'un dépistage de l'asthme lorsqu'un diabète de type 2 est diagnostiqué, et inversement. "Cette relation souligne la nécessité d'une plus grande sensibilisation chez les patients atteints de diabète de type 2 ou d'asthme et leurs fournisseurs de soins de santé", explique le Dr Nam Nguyen qui a dirigé la recherche.

Il ajoute ensuite que "des stratégies préventives devraient être envisagées pour réduire le risque de diabète de type 2 chez les personnes souffrant d'asthme. Par exemple, le dépistage et le traitement du prédiabète chez les patients asthmatiques rapidement avant qu'il ne se transforme en diabète de type 2, ou la gestion prudente de l'utilisation de corticostéroïdes systémiques - qui peuvent non seulement provoquer une hyperglycémie temporaire, mais sont également liés à un risque accru de diabète de type 2".