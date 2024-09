Quelles sont les trois formes cliniques du TDAH ?

L'ESSENTIEL Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par l’association de trois groupes de symptômes d’intensité variable : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité.

L’association Coactis Santé souligne aussi qu’il existe trois formes cliniques du TDAH influant sur la prise en charge du malade.

On parle ainsi de "TDAH inattentif", de "TDAH hyperactif/impulsif" et de "TDAH mixte".

Dans une nouvelle fiche de synthèse publiée sur le site Handiconnect, l’association Coactis Santé indique qu’il n’existe pas qu’une seule forme de TDAH (trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité).

TDAH inattentif, TDAH hyperactif/impulsif et TDAH mixte : quelles différences ?

Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par l’association de trois groupes de symptômes d’intensité variable : l’inattention (difficulté à se concentrer, distractibilité, problème pour sélectionner les informations pertinentes, manque d’organisation) ; l’hyperactivité (difficulté à maintenir une position et à terminer une action entreprise, agitation incessante, flux de pensées, vagabondage mental) ; l’impulsivité (difficulté à réfréner une action motrice ou verbale, impatience, tendance à interrompre les autres et à s’imposer…).



"On ne peut parler de TDAH que si les symptômes sont excessifs, débutent avant l’âge de 12 ans, présentent un caractère persistant (plus de 6 mois), entraînent une altération du fonctionnement social et/ou scolaire/professionnel, se manifestent dans plusieurs contextes (école, maison…) et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental", précise l’association Coactis Santé.



L’organisation à but non lucratif souligne aussi qu’il existe trois formes cliniques du TDAH influant sur la prise en charge du malade :

1/ le TDAH inattentif, dans lequel les symptômes d’inattention sont prédominants.

2/ le TDAH hyperactif/impulsif, dans lequel les symptômes d’hyperactivité/impulsivité sont prédominants.

3/ le TDAH mixte, dans lequel le sujet présente à la fois les critères d’inattention et d’hyperactivité/impulsivité.



TDAH : quels sont les risques et les problèmes associés à la maladie ?

"Le TDAH, comme tous les TND, est fréquemment associé à d’autres troubles tels que le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) ou les troubles du comportement alimentaire", peut-on également lire dans le document cité en début d'article.



Dans l’enfance, le TDAH peut entrainer de nombreux soucis au sein de la vie quotidienne tels que par exemple des difficultés d’apprentissage et/ou sociales. A l’âge adulte, le TDAH peut aussi engendrer des difficultés professionnelles, des difficultés familiales (vie de couple, éducation des enfants…) ou encore des difficultés dans la gestion administrative et financière.

"Les personnes atteintes de TDAH ont également un risque plus élevé de traumatismes, d’accidents domestiques ou de la route, de conduites à risques et délictuelles, d’addictions ainsi que d’idéation suicidaire", termine l’association Coactis Santé.