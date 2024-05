TDAH : les enfants atteints éprouvent de la solitude

L'ESSENTIEL Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est défini par l’association, selon des modalités variables, d'un déficit attentionnel, d'une hyperactivité motrice et d'une impulsivité.

La prévalence du TDAH en France chez les enfants est sujette à débat.

Les jeunes atteints de TDAH souffrent davantage de la solitude que leurs pairs, d’après une nouvelle enquête.

TDAH et solitude : de quoi parle-t-on ?

Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est défini par l’association, selon des modalités variables, d'un déficit attentionnel, d'une hyperactivité motrice et d'une impulsivité. Il apparaît pendant l’enfance et ses causes restent, à ce jour, inconnues.

La solitude, officiellement définie comme "un sentiment subjectif de détresse dû à un déficit perçu dans la quantité et la qualité des relations sociales d'une personne", est régulièrement associée à des problèmes de santé physique et mentale, notamment la dépression, l'anxiété, l'automutilation ou encore les idées suicidaires.

TDAH et solitude : 15 études synthétisées

La synthèse des résultats de 15 études ont révélé que les jeunes atteints de TDAH déclaraient se sentir beaucoup plus seuls que ceux qui ne souffraient pas de ce trouble. Ces données proviennent d'études menées dans 8 pays différents où les parcours de 1.253 participants souffrant de TDAH et de 5.028 individus ne souffrant pas de TDAH ont été analysés.

"L'un des facteurs susceptibles d'expliquer l'augmentation de la solitude chez les jeunes atteints de TDAH par rapport à leurs pairs pourrait être le fait qu'ils sont davantage rejetés socialement et qu'ils éprouvent des difficultés relationnelles", estiment les auteurs de l’étude. "Cela pourrait également être lié au fait de se sentir différent", ajoutent-ils.

TDAH et solitude : un impact sur la santé mentale

Leur analyse a également confirmé un lien significatif entre la solitude et l’apparition de problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété chez un grand nombre de participants atteints de TDAH.

"Faire en sorte que les jeunes atteints de TDAH se sentent moins seuls pourrait donc avoir un impact positif sur leur santé mentale", concluent les scientifiques.

L'étude, intitulée "Loneliness in Young People with ADHD : A Systematic Review and Meta-Analysis", a été rédigée par Angelina Jong, Clarissa Mary Odoi, Jennifer Lau et Matthew J. Hollocks.

Quelle la prévalence du TDAH en France ?

La prévalence du TDAH en France chez les enfants est sujette à débat. "D'après notre étude, la prévalence de l'hyperactivité /TDAH en France peut être estimée à 0,3 % des enfants d'âge scolaire, avec 0,2 % pour la prescription de psychostimulants", expliquait en 2020 à Libération Sébastien Ponnou, psychanalyste et maître de conférences à l'université de Rouen-Normandie. "Ces données sont particulièrement robustes car elles se basent sur la réalité des pratiques cliniques et sur les prescriptions des médecins auprès de l'ensemble de la population."

De son côté, la HAS estime sur son site que "3.5 à 5.6 % des enfants scolarisés souffriraient de TDAH en France".