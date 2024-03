TDAH : une nouvelle méthode oculaire pour évaluer les traitements

L'ESSENTIEL Les personnes ayant un TDAH présentent des difficultés de concentration, une impulsivité et une agitation contantes.

Le traitement principal du TDAH fait appel à des médicaments stimulants, tels que le méthylphénidate (MPH) et les amphétamines (AMP).

Une nouvelle technique oculaire permet d'évaluer l'efficacité de ces traitements.

Une étude récente parue dans le Journal of Attention Disorders détaille le développement d'une nouvelle méthode pour mesurer objectivement les effets des médicaments stimulants sur les personnes souffrant de trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH). Cette nouvelle approche constitue un pas important vers une médecine personnalisée.

TDAH : "Il n'existe aucune mesure objective de l'efficacité des médicaments"

Le traitement principal du TDAH fait appel à des médicaments stimulants, tels que le méthylphénidate (MPH) et les amphétamines (AMP), dont il a été démontré qu'ils réduisaient efficacement les symptômes. Cependant, l'évaluation de l'efficacité de ces traitements repose actuellement sur les évaluations subjectives des patients, des parents ou des éducateurs, dont la précision peut varier considérablement.

"Il n'existe actuellement aucune mesure objective de l'efficacité des médicaments contre le TDAH qui soit rapide et facile à utiliser n'importe où et n'importe quand. Notre nouvelle méthode offre la possibilité d'évaluer toute personne ayant accès à une webcam et à un ordinateur", a déclaré l'auteur de l'étude, Glen Elliott, de la Stanford School of Medicine.

L'étude s'est déroulée en deux phases : une enquête préliminaire avec un petit groupe de participants et une étude à plus grande échelle qui a utilisé des webcams.

Traitement du TDAH : une étude en deux temps pour évaluer une technique oculaire

L'étude préliminaire a porté sur dix participants chez qui on avait diagnostiqué un TDAH et à qui on avait prescrit soit du méthylphénidate, soit de l'amphétamine. Ils ont tous effectué des tâches conçues pour mesurer le rythme et la compréhension de la lecture, taches qu'ils ont effectué avec et sans médicaments. Les résultats ont montré une augmentation significative de la vitesse de lecture lorsque les participants étaient sous traitement, ce qui suggère que les stimulants ont un effet positif sur la capacité à lire un texte.

Sur la base de ces résultats, l'étude à plus grande échelle a impliqué 100 participants qui ont effectué des tâches de lecture dans des conditions similaires, mais cette fois en utilisant une webcam et le logiciel de suivi oculaire Umoove. Un algorithme a ensuite été appliqué pour classer ces sessions comme étant sous ou sans médicaments, et les résultats ont démontré la capacité de l'algorithme à distinguer les états médicamenteux et non médicamenteux avec une bonne précision.

"Si une personne prend des stimulants ou connaît quelqu'un qui en prend, elle devrait envisager d'essayer notre mesure que nous avons baptisée Ifocus, en particulier si elle n'est pas sûre que le médicament ait un effet", conclut le directeur de la recherche.

Quels sont les symptômes du TDAH ?

Les personnes ayant un TDAH présentent des difficultés de concentration, une impulsivité et une agitation pendant au moins 6 mois. Ces symptômes ont une répercussion importante sur la vie quotidienne, en particulier s'ils sont associés à d’autres troubles (conduite d’opposition, anxiété, dyslexie, etc.). 3,5 à 5,6 % des enfants scolarisés souffriraient de TDAH en France.