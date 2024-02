TDAH : un lien avec les symptômes dépressifs et l'hypersexualité mis en évidence

L'ESSENTIEL Le trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH), entraîne différents symptômes, dont la dépression et des difficultés à réguler ses émotions.

Chez certaines personnes, cela pourrait provoquer des troubles de l’hypersexualité.

Cette hyperactivité sexuelle serait une manière de compenser les émotions négatives et la détresse psychologique.

La santé mentale influe sur nos comportements. Des chercheurs de l’université de Rome le démontrent dans Journal of Affective Disorders Reports. Ils constatent que le trouble du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH), augmente le risque d’hypersexualité, un trouble marqué par des comportements sexuels addictifs.

Hypersexualité et TDAH : comprendre le lien entre ces deux troubles

Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, marqué par trois caractéristiques : un déficit attentionnel, une hyperactivité motrice, c’est-à-dire des difficultés à rester en place, et une impulsivité. "De nombreuses études dans la littérature scientifique montrent une corrélation entre la symptomatologie hypersexuelle et le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), rappellent les auteurs en préambule. La présente étude vise à étudier cette corrélation et le rôle de médiation éventuel de l’impulsivité." Pour y parvenir, les chercheurs italiens ont recruté 309 personnes, âgées de 18 à 79 ans, dont certaines étaient atteintes du TDAH. Tous les participants ont répondu à des questionnaires sur leurs éventuels symptômes dépressifs, leur impulsivité, leur comportement sexuel, etc. "Nous avons trouvé une association significative entre la symptomatologie du TDAH et les symptômes d’hypersexualité", notent les auteurs. Les personnes atteintes du TDAH, souffrant de troubles dépressifs ou maniaques, avaient plus de risque d’avoir des comportements sexuels compulsifs.

Comment expliquer les liens entre TDAH et hypersexualité ?

Les scientifiques de l’université de Rome ont aussi constaté que l'impulsivité, une caractéristique essentielle du TDAH, était étroitement liée aux symptômes du TDAH et au comportement hypersexuel, "ce qui suggère que l'impulsivité joue un rôle essentiel dans cette association", selon eux. "Ce type de comportement pourrait remplir le rôle d’une stratégie régulatrice chez ces individus", supposent-ils. L’hypersexualité serait ainsi une manière de soulager les émotions négatives et la détresse psychologique ressenties par ces personnes. "La symptomatologie hypersexuelle a tendance à se produire en réponse à des états émotionnels dysphoriques, précisent les chercheurs dans un article de PsyPost. De fortes émotions négatives et des difficultés dans la régulation émotionnelle déclenchent un comportement sexuel, qui est utilisé comme une stratégie d'adaptation basée sur les émotions."

TDAH : comment ce trouble est-il pris en charge ?

Pour réguler ces émotions fortes, la prise en charge du TDAH peut reposer sur différents traitements médicamenteux. Elle passe également par des séances de psychothérapie, notamment la thérapie comportementale et cognitive. En France, l’Assurance Maladie estime que 5,9 % des moins de 18 ans et 2,8 % des adultes sont concernés par le TDAH.