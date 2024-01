TDAH : 6 conseils d'un psy pour apprendre à gérer votre temps

L'ESSENTIEL Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) correspond à un déficit attentionnel, parfois accompagné d'impulsivité et d'hyperactivité.

Cela rend la gestion du temps et la réalisation de tâches précises dans des délais spécifiques compliquées.

Pour y parvenir, un thérapeute recommande de se faire accompagner, de s'organiser, de s'engager, de se récompenser et de faire preuve d'indulgence.

Le temps est l’ennemi des personnes atteintes d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Elles peuvent avoir des difficultés à respecter un délai ou une heure de rendez-vous, ou encore à se concentrer sur une tâche précise. "Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est défini par l’association, selon des modalités variables, d'un déficit attentionnel, d'une hyperactivité motrice et d'une impulsivité", explique l’Assurance Maladie. Dr Michael Manos, médecin spécialiste de la santé comportementale pédiatrique, qui traite les adultes et les enfants atteints de TDAH, fournit six conseils pour réussir à mieux gérer son temps. Elles sont publiées sur le site de la clinique américaine de Cleveland.

Pourquoi la gestion du temps est problématique pour les personnes atteintes de TDAH ?

"Les personnes atteintes de TDAH prêtent attention à leur environnement différemment de celles qui n'en souffrent pas, prévient Dr Michael Manos. Ce changement de perception affecte leurs compétences en matière de gestion du temps." Deux types d’attention cohabitent : l’attention automatique et l’attention dirigée. La première correspond au fait d’accorder de l’attention à des choses que l’on trouve intéressantes, la deuxième à la concentration sur une tâche moins attrayante. "Les personnes atteintes de TDAH ont du mal à diriger leur attention vers des tâches qui ne les engagent pas ou ne les intéressent pas immédiatement", souligne Dr Manos. Ainsi, elles peuvent avoir des difficultés à avoir la concentration nécessaire pour effectuer des activités jugées moins intéressantes. Cela peut avoir des conséquences sur la vie sociale mais aussi professionnelle.

1. TDAH : il est important de se faire aider

Ce professionnel rappelle que les médicaments contre le TDAH sont efficaces pour améliorer l’attention dirigée, mais ils ne suffisent pas. "La recherche montre que les personnes atteintes de TDAH constatent la plus grande amélioration lorsqu’elles utilisent la pharmacothérapie, en combinant des médicaments avec une psychothérapie", indique-t-il. La consultation d’un thérapeute permet de travailler sur des nouveaux outils, qui vont aider à adopter de nouveaux comportements pour parvenir à se concentrer plus facilement.

2. TDAH : les tâches doivent devenir des engagements

Parmi ces changements de comportement, il y a une évolution dans la manière dont les choses à faire sont perçues. "Une tâche incomplète ou en retard est un accord rompu, explique Dr Manos. La vie de nombreux adultes atteints de TDAH est jonchée d’accords rompus. Mon objectif est de les aider à reconnaître ces accords et à adopter des comportements qui les aident à les respecter à temps." Pour cela, il recommande de partager ses intentions ou ses objectifs avec d’autres personnes, car cela donne davantage d’importance et de responsabilité.

3. Mettre en place des deadlines pour lutter contre le TDAH

"Donner une date limite à une tâche ne vient pas naturellement aux personnes atteintes de TDAH , complète le spécialiste. Mais cela a une grande influence sur le respect ou la rupture d'un accord." Cela permet d’avoir un objectif concret, ce qui va faciliter ensuite l’organisation du temps pour l’accomplir.

4. S’autoriser des récompenses : une manière de gérer le TDAH

Il recommande de mettre en place une stratégie du "quand / alors". "Lorsque vous essayez d’améliorer vos compétences en gestion du temps, l’objectif primordial est d’adopter des comportements qui finissent par devenir automatiques, développe-t-il. Une façon de prendre l’habitude d’accorder plus d’attention aux tâches et au temps est de vous donner quelque chose lorsque vous remplissez un accord." C’est ainsi qu’il définit le quand / alors. Par exemple, vous voulez avoir fini une tâche administrative pour une date précise et vous décidez que, si cela est réalisé dans le délai imparti, vous pourrez faire quelque chose que vous aimez. "Il s’agit plus d’une pratique apprise au fil du temps que d’un système de récompense", précise-t-il.

5. TDAH : utiliser des outils de gestion du temps

Différents outils ont été créés pour aider à la gestion du temps : calendriers en ligne, système de rappel automatique, des applications pour faire des listes de tâche ou tout simplement les post-it, qui permettent de se mettre des rappels un peu partout. "Les personnes atteintes de TDAH (ainsi que celles qui n’en sont pas atteintes) trouvent souvent que certains outils les aident à être plus efficaces, estime le spécialiste. Les outils peuvent également vous aider à dépasser la paralysie du TDAH qui contribue à la procrastination."

6. Cultiver son indulgence pour mieux vivre avec le TDAH

Enfin, le Dr Manos recommande de faire preuve d’indulgence. Pour certaines personnes, il est difficile d’accepter la situation. "Je vois beaucoup de gens qui se sentent déprimés, voire qui le sont, parce qu’ils pensent qu’ils échouent en tant qu’adultes, explique-t-il. Ils estiment qu'ils devraient être capables de gérer leur temps et d'accomplir des tâches." Cette négativité peut paralyser encore davantage. Il faut plutôt essayer d’accepter la situation et la nécessité de se faire aider.