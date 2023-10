Les adultes atteints de TDAH pourraient être 3 fois plus susceptibles de développer une démence

L'ESSENTIEL Dans une étude faite sur des personnes suivies à un âge avancé, le TDAH chez l'adulte a été associé à un risque accru de démence.

Au cours du suivi, 730 participants (0,7 %) ont reçu un diagnostic de TDAH et 7726 (7,1 %) ont reçu un diagnostic de démence.

La démence est survenue chez 96 des 730 participants (13,2 %) atteints de TDAH de l'adulte et chez 7.630 des 108.488 participants (7%) non atteints de TDAH de l'adulte.

Une nouvelle étude de psychiatrie associe le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) chez l'adulte et le risque de démence.

TDAH et démence : des personnes suivies plus de 17 ans

"La démence est un syndrome caractérisé par un dysfonctionnement de la vie quotidienne dû à des troubles cognitifs. Elle est l'une des principales causes d'invalidité et de mortalité", précise les auteurs de l’étude en introduction. "Bien qu'il soit différent du TDAH de l'enfant, on sait peu de choses sur le TDAH de l'adulte", ajoutent-ils.



Leur recherche a porté sur 109.218 membres d'une organisation israélienne à but non lucratif, tous nés entre 1933 et 1952. Ils ont commencé à participer à l’étude le 1er janvier 2003, et aucun n’avait été diagnostiqués comme souffrant de TDAH ou de démence au début de l'expérience. Tous ont été suivis pendant plus de 17 ans.

"Le TDAH chez l'adulte associé à un risque accru de démence"

"Dans cette étude faite sur des personnes suivies à un âge avancé, le TDAH chez l'adulte était associé à un risque accru de démence", concluent les scientifiques.

Qu'est-ce que le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ?

Une autre étude récente menée par une doctorante de l'Université d'Örebro (Suède) mettait en évidence le besoin d'une meilleure prise en charge des personnes de plus de 50 ans atteintes de TDAH. "Un nombre considérable d'adultes âgés signalent des niveaux élevés de symptômes de TDAH, tandis que la prévalence du TDAH traité est inférieure à la moitié de la prévalence du TDAH cliniquement diagnostiqué", écrivait alors son auteure. "L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes âgées ne sont pas diagnostiquées est que les symptômes sont souvent confondus avec le processus naturel du vieillissement ou les premières phases de la démence", précisait aussi la scientifique.



Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est défini par l'association, selon des modalités variables, d'un déficit attentionnel, d'une hyperactivité motrice et d'une impulsivité.