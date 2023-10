TDAH : un médicament contre la narcolepsie serait efficace

L'ESSENTIEL Le solriamfétol est actuellement approuvé pour traiter la somnolence diurne excessive causée par la narcolepsie ou l'apnée obstructive du sommeil.

Un petit essai clinique montre que le traitement pourrait aussi être efficace contre le TDAH chez l'adulte.

Toutefois, des études plus importantes sont nécessaires pour confirmer cette découverte.

Les adultes souffrant d'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pourraient compter prochainement sur une nouvelle alternative pour réduire leurs symptômes. Des chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH) ont démontré que la substance active solriamfétol, médicament favorisant l'éveil utilisé dans le traitement de la somnolence excessive liée à la narcolepsie et à l'apnée du sommeil, est aussi efficace pour gérer le TDAH chez les adultes. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Clinical Psychiatry le 9 octobre 2023.

Solriamfétol : il réduit les symptômes du TDAH

Pour évaluer l'effet potentiel du solriamfétol sur le TDAH, les scientifiques ont réuni 60 adultes souffrant de ce trouble. Ces participants ont été répartis en trois groupes : l'un prenant une dose de 75 mg de la substance active, l'autre recevant 150 mg et le dernier ayant un placebo. Au terme de 6 semaines de traitement, les symptômes du TDAH ont été évalués chez les volontaires par le biais de différents tests. Les analyses des données ont révélé qu'une plus grande proportion de personnes prenant du solriamfétol, présentaient une amélioration significative de leurs symptômes par rapport aux patients recevant un placebo.

"Nos résultats suggèrent que le solriamfétol peut être un traitement sûr et efficace du TDAH chez les adultes. Des études plus importantes reproduisant ces résultats pourraient confirmer la forte preuve du bénéfice et de la tolérance à cet agent en tant que traitement", explique l'auteur principal Dr Craig B.H. Surman.

TDAH : une nouvelle option potentielle de traitement pour les patients

Outre son efficacité contre les symptômes du TDAH, le solriamfétol a été bien toléré par les participants de l'étude. Les chercheurs ont noté que la substance n'a pas eu d'effet significatif sur la qualité du sommeil des participants, sur leur fréquence cardiaque ou encore leur pression artérielle moyenne. Toutefois, certaines réactions indésirables - similaires à celles observées lors du traitement de la narcolepsie - ont été signalées, notamment une diminution de l'appétit, des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux, de l'insomnie et une augmentation de l'énergie. Cependant, ces effets étaient généralement légers et bien tolérés par les participants.

"Bien qu'il existe actuellement des traitements sûrs et efficaces pour le TDAH, ils ne sont pas efficaces ou bien tolérés par tous les patients souffrant du trouble. Nos résultats offrent l'espoir d'une nouvelle méthode pour soutenir les défis quotidiens auxquels les personnes atteintes de TDAH sont confrontées", conclut l'expert dans un communiqué publié par son établissement.