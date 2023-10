TDAH : un lien avec les réseaux sociaux découvert

L'ESSENTIEL Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) peut provoquer un déficit de l’attention, une hyperactivité motrice ou une impulsivité.

Une étude britannique a observé un lien entre les signes du TDAH et l’addiction à la technologie, en particulier aux smartphones et aux réseaux sociaux.

L’inattention et l’hyperactivité ont notamment été associées à une dépendance aux réseaux sociaux.

Environ 2 millions de Français présentent un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). L’intensité et la manifestation des symptômes varient en fonction des personnes, mais le TDAH se traduit principalement par l’association de trois symptômes :

un déficit de l’attention, qui se manifeste par une incapacité à maintenir son attention, à terminer une tâche ainsi que des oublis fréquents ;

une hyperactivité motrice, qui se caractérise par une agitation incessante et une incapacité à rester en place ;

une hyperactivité motrice, qui se caractérise par une agitation incessante et une incapacité à rester en place ; une impulsivité, qui entraîne des difficultés à attendre corrélées à une tendance à interrompre les activités des autres.

Les causes responsables du TDAH ne sont pas encore connues avec certitude. Néanmoins, ce trouble n’est pas lié à un contexte familial défaillant en termes d’éducation, à un stress psychologique, à une mauvaise formation scolaire ou à un manque de volonté d’apprendre.

Une corrélation entre les signes du TDAH et une dépendance à la technologie

Dans une étude publiée dans la revue Current Psychology, des chercheurs ont identifié une association entre les manifestations liées au TDAH et une addiction à la technologie, notamment les réseaux sociaux, Internet et les smartphones. "Comme beaucoup de jeunes, j'ai souvent été critiqué par les adultes parce que je passais trop de temps à regarder mon téléphone portable (…) Puis, lorsque les smartphones sont devenus plus courants, il m'est apparu clairement que les adultes y étaient également accros et passaient plus de temps à les regarder que moi ! Après avoir découvert que l'on pouvait présenter des symptômes de TDAH sans être diagnostiqué comme tel, j'ai décidé d'étudier la manière dont les différents comportements des adultes pouvaient affecter les différents types d'addiction à la technologie", a expliqué Tuba Aydin, auteure principale de l’étude et chercheuse en doctorat à l'université de Bournemouth (Royaume-Uni).

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques de l'université de Bournemouth ont questionné 150 adultes n’ayant pas reçu le diagnostic du TDAH sur leur utilisation des réseaux sociaux, d’Internet et de leur smartphone. Les volontaires ont également été interrogés sur leurs habitudes d’achat en ligne. Une liste de contrôle a aussi été remplie par chaque participant, afin de signaler tout symptôme lié au TDAH.

L’inattention et l’hyperactivité associées à une addiction aux réseaux sociaux

Des caractéristiques du TDAH ont été décelées chez certains adultes. D’après les résultats, les participants présentant des signes de ce trouble du neurodéveloppement sont plus à risque de souffrir d’une addiction à la technologie. L’équipe de recherche a ensuite approfondi cette découverte en examinant les différents types de dépendance technologique. Les scientifiques ont alors constaté que les personnes ayant souffert d'inattention et d'hyperactivité étaient plus susceptibles de connaître des problèmes de dépendance liés à l'utilisation des réseaux sociaux et des smartphones.

On pourrait estimer que l’inattention et l’impulsivité seraient fortement corrélées à l’addiction aux achats en ligne. Si un lien a bien été établi, il n'était pas suffisamment fort pour prédire qu'une personne présentant ces symptômes pourrait devenir dépendante des achats en ligne. "Nos résultats offrent des indications précieuses sur la manière dont les différents types de dépendance technologique peuvent affecter différemment les adultes. Cela peut être important pour aider les professionnels de la santé à développer des stratégies préventives et des plans de traitement pour les différentes dépendances", a souligné Tuba Aydin.