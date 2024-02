TDAH : que faire face aux tensions d’approvisionnement de Ritaline ?

L'ESSENTIEL Les médicaments à base de méthylphénidate, et notamment la Ritaline, sont prescrits aux personnes souffrant de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

La Ritaline fait partie des médicaments actuellement en pénurie en France.

L’ANSM permet aux pharmaciens de le substituer “sans présentation d’une nouvelle ordonnance” par du Medikinet.

“Plusieurs médicaments contenant du méthylphénidate sont en forte tension d’approvisionnement voire en rupture de stock”, indique l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un communiqué publié ce jeudi 22 février.

TDAH : pénurie de certains médicaments à base de méthylphénidate

L’instance de santé dresse la liste des médicaments à base de méthylphénidate - un stimulant modéré du système nerveux central - concernés par cette forte tension d’approvisionnement, voire de rupture de stock. Il s’agit :

du Quasym LP (tous dosages) ;

de la Ritaline LP 10mg et 20mg ;

et de son générique Méthylphénidate Arrow LP 10 mg, 20 mg, 30 mg et 40 mg.

D’après l’ANSM, cette situation vient de "difficultés d’approvisionnement (...) signalées au niveau mondial" que les laboratoires expliquent par "une augmentation globale de la demande” ou encore, pour certains, par une nécessité de "remettre en conformité un site de fabrication" ou "un incident sur du matériel de production, entraînant des retards dans la fabrication".

Les traitements à base de méthylphénidate, et notamment la Ritaline, sont prescrits aux personnes souffrants de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). En France, 5,9 % des moins de 18 ans et 2,8 % des adultes sont concernés, selon l’Assurance Maladie.

Pénurie en méthylphénidate : les solutions disponibles

Pour les patients et tous ceux susceptibles de prendre ces médicaments actuellement en tension, l’ANSM permet aux pharmaciens de les substituer, "sans présentation d’une nouvelle ordonnance" par du Medikinet 10 mg, 20 mg ou 30 mg.

Les patients concernés doivent être attentifs à plusieurs choses :

L’apparition d'éventuels effets indésirables ou symptômes éventuels qui nécessitent de consulter son médecin.

La prise du médicament qui doit être faite pendant ou après les repas.

L’intolérance ou l’allergie au saccharose, substance que contient le Medikinet, et dont il faut informer le professionnel de santé avant un changement de médicament

Enfin, l'ANSM demande "aux prescripteurs de ne plus initier de traitement par Quasym LP, Ritaline LP 10 mg et 20 mg et son générique Méthylphénidate Arrow LP 10mg, 20mg, 30mg et 40mg, jusqu’à ce que la situation s’améliore". Pour l’instant, aucune date ni durée n’est communiquée par l’instance de santé.