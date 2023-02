Pénurie de médicaments : combien de temps faudra-t-il encore tenir ?

L'ESSENTIEL La France a subit une grave pénurie de médicaments cet hiver.

De nombreux facteurs expliquent cette situation qui a poussé le gouvernement à prendre une série de mesures.

Les instances de santé envisagent un retour à la normale d'ici un mois.

La fin de l’hiver sonnera-t-elle la fin de la pénurie de médicaments dans les pharmacies ? C’est ce que laissent entendre les autorités.

Pénurie de médicaments : les autorités sanitaires se veulent rassurantes

"La situation va se résorber au fur et à mesure", estime l'Agence nationale de sécurité du médicament, (ANSM). Du côté du ministère de la Santé et de la Prévention, contacté par TF1info, les perspectives sont plus précises : "Tout devrait rentrer dans l'ordre d’ici à la fin de l’hiver, d’ici un mois."

Ces annonces interviennent alors que les officines de l'Hexagone ont été confrontées à de nombreuses ruptures de stocks, ou des difficultés d'approvisionnement de nombreux médicaments - dont l'amoxicilline et le paracétamol, ces derniers mois.

"Toutes les classes de médicaments sont concernées par les ruptures de stock ou tensions d’approvisionnement, mais trois classes parmi les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) sont plus particulièrement exposées : les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux et les médicaments du système cardiovasculaire", indique l'ANSM.

Une conjoncture spéciale explique la pénurie de médicaments en France

Plusieurs facteurs seraient en cause, rapporte Franceinfo : "la triple épidémie de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, mais aussi les problèmes d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine et l’augmentation de la demande”. Le manque d'anticipation des autorités et des laboratoires a également été pointé du doigt.

Bien que ces problèmes étaient déjà présents avant les années Covid, la pandémie a accéléré la tendance, a précisé l'ANSM.

Pour éviter que cela ne se reproduise, le gouvernement veut adopter une nouvelle stratégie en matière de prévention et de gestion des pénuries, pour préserver l’accès des Français aux médicaments sur l’ensemble du territoire : "D’ici à la fin du mois de mai, la liste des médicaments dits critiques car stratégiques pour la santé de nos concitoyens sera établie – sur la base des recommandations des autorités scientifiques”, a ainsi indiqué le ministre François Braun dans un récent communiqué.