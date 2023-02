Pénurie de paracétamol : quelles alternatives possibles pour les enfants ?

L'ESSENTIEL Le paracétamol est un antalgique qui permet de soulager plusieurs types de douleurs, comme les maux de tête, celles dentaires, articulaires, liées aux états grippaux, etc. Il aide également à faire baisser la fièvre.

Selon le Vidal, c’est l’antalgique le plus utilisé.

En 2022, près de 10 millions de boîtes de paracétamol pédiatrique supplémentaires ont été vendues par rapport à 2021, note l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un communiqué publié le 3 février 2023. Celui-ci dresse la liste des médicaments pédiatriques pouvant être utilisés pour remplacer le paracétamol.

Des tensions d’approvisionnement sur le paracétamol

Depuis plusieurs mois, il y a des tensions d’approvisionnement sur le paracétamol. L’ANSM avance plusieurs raisons comme “l’augmentation de la consommation liée notamment à l’ampleur importante des trois épidémies saisonnières de ces dernières semaines, bronchiolite, grippe et Covid-19” ainsi que “l’impact de la situation géopolitique (...) en particulier pour l’accès au carton et à l’aluminium, matières premières indispensables pour conditionner le paracétamol”.

Face à cela, une liste des médicaments pédiatriques à utiliser selon le poids de l’enfant est désormais disponible. Elle “permet notamment d’identifier les médicaments qui peuvent être actuellement délivrés par les pharmaciens pour remplacer le médicament mentionné sur l’ordonnance en cas d’indisponibilité immédiate de celui-ci.” L’instance précise que ce sont des professionnels de santé et des associations de patients qui l’ont élaborée.

Des médicaments en fonction du poids de l’enfant

Pour remplacer le Doliprane 100 milligrammes, en rupture de stock, l’ANSM conseille le “Doliprane 2,4 %, suspension buvable” pour les enfants de 3 à 4 kilogrammes ou le “Dolko 60 mg / 2 ml, solution buvable en flacon” pour ceux de 3,5 à 4 kilogrammes. Ensuite, “plusieurs présentations alternatives aux formes buvables multidoses de paracétamol sont disponibles pour les enfants à partir de 4 kg, dont le choix doit s’effectuer en fonction du poids de l’enfant”, indique l’instance de santé.

Les solutions médicamenteuses sont précisées pour différentes tranches de poids, allant des 4-6 à 27-50 kilogrammes. Néanmoins, l’ANSM rappelle que si la température d’un enfant ne dépasse pas 38,5 degrés, il n’est pas forcément nécessaire de lui donner un médicament contre la fièvre.

“Des gestes simples permettent de soulager un enfant d’une fièvre et des signes d’inconfort associés, indique le communiqué. Ils peuvent être adoptés avant toute administration de paracétamol à un enfant. Ce peut être, par exemple, lui enlever des épaisseurs de vêtements, sans le déshabiller complètement, et l’installer dans une pièce fraîche et aérée (entre 18 et 20°C). Donnez-lui souvent à boire, même s'il ne vous le demande pas, de l'eau fraîche par exemple.”