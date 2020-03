Paracétamol : une seule boîte par personne dans les pharmacies

Ce sera une seule boîte par patient en bonne santé et deux boîtes pour ceux qui présentent des symptômes de douleur ou de fièvre : l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a annoncé mardi 17 mars la limitation demandée aux pharmaciens des ventes de médicaments au paracétamol afin d'éviter des achats de précaution qui pourraient déboucher sur une pénurie de ces produits.

Ceux-ci sont les seuls à être recommandés en cas d'apparition de douleur ou de fièvre dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, tous les médicaments à base d'ibuprofène étant vivement déconseillés parce qu'ils seraient potentiellement des facteurs d'aggravation d'états infectieux.

Arrêt des ventes sur internet

Aucun de ces deux produits, paracétamol ou ibuprofène, ne sera par ailleurs maintenu en vente sur internet.

L'ANSM rappelle les conseils de prudence dans l'utilisation du paracétamol dont le surdosage peut entraîner des lésions irréversibles du foie. Il est nécessaire de respecter la dose maximale quotidienne ainsi que la durée des intervalles entre les prises et ne pas dépasser 3 jours de traitement an cas de fièvre et 5 jours en cas de douleurs.