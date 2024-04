TDAH : 27 % des malades ont une relation problématique avec le cannabis

L'ESSENTIEL Les personnes ayant un TDAH présentent des difficultés de concentration, une impulsivité et une agitation pendant au moins 6 mois.

Près de 6 % des enfants scolarisés souffriraient de TDAH en France.

Une étude vient de démontrer que 27 % des personnes souffrant de TDAH deviennent dépendantes au cannabis.

Une nouvelle étude révèle qu’un nombre significatif de personnes souffrant de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) développent un "trouble de la consommation de cannabis" à un moment ou à un autre de leur vie.

Cette recherche, basée sur une synthèse des résultats de 7 travaux scientifiques, vient d’être publiée dans le Journal of Psychiatric Research.

On peut y lire que la prévalence de l'addiction au cannabis chez les personnes atteintes de TDAH variait en fonction des articles de 12 % à 49 %, ce qui donne une moyenne de 27 %. Par rapport à la population générale, les personnes atteintes de TDAH sont donc près de trois fois plus susceptibles de souffrir d'un trouble lié à la consommation de cannabis.

Cannabis et TDAH : "une grande hétérogénéité de la littérature existante"

"Notre méta-analyse démontre la grande hétérogénéité de la littérature existante sur les troubles liés à la consommation de cannabis dans le cadre du TDAH", estiment les chercheurs. "Ce degré d'hétérogénéité est typique des méta-analyses épidémiologiques traitant de la comorbidité. Des recherches supplémentaires sont ainsi nécessaires pour obtenir une compréhension plus nuancée de la relation entre le TDAH et les troubles liés à la consommation de cannabis", indiquent-ils.

La recherche détaillée dans cet article présente également des limites qui doivent être prises en compte. Par exemple, la plupart des études incluses dans cette méta-analyse ont été menées en Amérique du Nord. La prévalence des troubles liés à la consommation de cannabis pourrait de ce fait être différente dans d'autres régions du monde.

TDAH : qu'est-ce qu'un "trouble de la consommation de cannabis" ?

L'article intitulé "The Prevalence of Cannabis Use Disorder in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder : A Clinical Epidemiological Meta-Analysis", a été rédigé par Anna M. Froude, Emily J. Fawcett, Ashlee Coles, Dalainey H. Drakes, Nick Harris et Jonathan M. Fawcett.

Une consommation fréquente de cannabis peut entraîner une altération des performances cognitives et des problèmes de santé mentale. On parle d’un "trouble de la consommation de cannabis" quand la personne n’arrive pas contrôler sa consommation malgré les conséquences négatives de cette habitude.

