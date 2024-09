TDAH : comment le repérer chez l’enfant ?

L'ESSENTIEL L'association spécialisée dans le handicap CoActis Santé énumère dans un nouveau document les symptômes du TDAH chez l'enfant.

"Aucune de ces difficultés n’est à elle seule spécifique d’un TDAH", précise-t-elle.

"La prévalence de l'hyperactivité /TDAH en France peut être estimée à 0,3 % des enfants d'âge scolaire", indique le psychanalyste Sébastien Ponnou.

Du fait de la multiplicité de ses symptômes, le trouble déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) peut être difficile à diagnostiquer chez les enfants. Afin d'aider les parents et les professionnels de santé à le faire, l'association spécialisée dans le handicap CoActis Santé a publié une nouvelle fiche synthétique sur le sujet.

"Les premiers signes évocateurs de TDAH peuvent être observés tôt dans l’enfance" expliquent d’abord les membres de l'organisation à but non lucratif. "Globalement, l’enfant présente un fonctionnement en décalage par rapport à ses camarades du même âge", résument-ils en premier lieu.

TDAH : trois catégories de symptômes chez les enfants

Les symptômes d’un TDAH chez les enfants se rapportent principalement aux trois catégories suivantes :



1/ L'inattention.

• L'enfant n’écoute pas, a besoin qu’on lui répète les consignes.

• A des difficultés à organiser son travail scolaire et à le planifier, procrastine.

• Oublie souvent son matériel, perd ses affaires.

• A du mal à aller au bout d’une activité.

• Est facilement distrait, rêveur, dans la lune.

• A des capacités de concentration fluctuantes.

• Évite les tâches à fort coût cognitif (y compris certains jeux).



2/ L'hyperactivité.

• L'enfant ne tient pas en place, gigote sur sa chaise, ne reste pas assis, manipule sans arrêt des objets.

• Perturbe la classe (bavarde, fait tomber régulièrement ses affaires en classe, chante, siffle).

• Se met en danger involontairement et souffre de blessures répétées.

• Échappe à la vigilance de ses parents dans les lieux publics, traverse la rue sans regarder.



3/ L'impulsivité.

• L'enfant agit ou répond trop vite.

• Peut dire des choses qu’il regrette ensuite.

• Ne contrôle pas ses gestes (casse par inadvertance) ni ses paroles (trop spontané, peu de filtre).

• Est impatient, a du mal à attendre son tour.

• A du mal à différer.

• Coupe la parole, interrompt.

• Se lasse vite.



"On observe aussi chez l’enfant atteint d’un TDAH des difficultés à gérer ses émotions (crises de colère, intolérance à la frustration…) et à s’adapter à des situations nouvelles ou imprévues" complète l'association CoActis Santé.

TDAH : "Il faut prendre en compte la durée des symptômes"

"Aucune de ces difficultés n’est à elle seule spécifique d’un TDAH", précise-t-elle par ailleurs. "Il faut également prendre en compte la durée, la fréquence et le retentissement de ces signes", note-t-elle.

"Par ailleurs, les filles ont plus souvent une forme inattentive ou mixte de TDAH qui peut passer inaperçue, entraînant de ce fait un sous-diagnostic. Cependant, filles et garçons peuvent avoir toutes formes cliniques de TDAH", soulignent également les experts.

Notons pour finir que les symptômes du TDAH évoluent de l’enfance à l’âge adulte, ce qui implique de réévaluer régulièrement le patient. "Le contexte/les circonstances peuvent en outre moduler l’expression des symptômes", terminent les militants.

TDAH en France : une prévalence qui fait débat

La prévalence du TDAH en France est sujette à débat. "D'après notre étude, la prévalence de l'hyperactivité /TDAH en France peut être estimée à 0,3 % des enfants d'âge scolaire, avec 0,2 % pour la prescription de psychostimulants", expliquait en 2020 à Libération Sébastien Ponnou, psychanalyste et maître de conférences à l'université de Rouen-Normandie. "Ces données sont particulièrement robustes car elles se basent sur la réalité des pratiques cliniques et sur les prescriptions des médecins auprès de l'ensemble de la population", indiquait-il à l'époque.

"La prévalence du TDAH est d'environ 5 % chez les enfants" estime de son côté l'Assurance Maladie.