Les éoliennes peuvent-elle provoquer des problèmes de santé ?

L'ESSENTIEL Les éoliennes émettent des sons de faible intensité, qui peuvent gêner les riverains.

Certains mettent en avant des effets sur leur santé, comme des troubles du sommeil.

L'OMS et l'Anses concluent à un manque de preuves scientifiques.

Chaque projet d’installation de parc éolien suscite des inquiétudes. Presque systématiquement, des personnes s’y opposent par crainte d’effets sur leur santé, notamment à cause du bruit que les appareils émettent. Dans The Conversation, deux chercheurs, Anne-Sophie Evrard et David Ecotière, font le point sur les risques sanitaires liés à ces sons.

Quel est le niveau de bruit émis par les éoliennes ?

"Comparativement à de nombreuses autres sources de bruit environnemental, d’origine humaine ou naturelle, les niveaux de bruit générés par un parc éolien sont très modérés, préviennent-ils. À l’extérieur du logement d’un riverain, ils dépassent rarement 40 dBA, soit l’équivalent du niveau de bruit dans un bureau calme." Mais ce bruit peut être ressenti plus fort qu’il n’est : comme les éoliennes sont souvent situées dans des zones rurales, avec de faibles bruits de fond, la perception du bruit peut être plus forte que sa réalité.

Les éoliennes émettent aussi des infrasons : "des composantes basses fréquences (20-200 Hz, audibles) ou infrasonores (fréquences inférieures à 20 Hz, généralement considérées comme inaudibles) qui se propagent sur des distances plus importantes que des sons de fréquences supérieures". Ces bruits sont prédominants dans les parcs éoliens selon les auteurs, mais selon leurs conclusions, ils demeurent "très en deçà" des seuils de perception humains.

Des riverains gênés par le bruit des éoliennes

De nombreuses personnes déclarent pourtant être gênées par ces bruits. "La plupart des études disponibles ont trouvé une association positive significative entre les niveaux de bruit émis par les éoliennes et le pourcentage de personnes très gênées, observent les auteurs. En outre, à niveau sonore équivalent, le bruit engendré par les éoliennes peut être perçu comme plus gênant que celui provenant d’autres sources de bruit (de transports notamment), en raison de certaines caractéristiques acoustiques du signal sonore." D’autres facteurs, non-acoustiques, peuvent aussi avoir une influence. Les chercheurs citent la gêne visuelle du parc ou le ressenti des riverains face à celui-ci.

Un manque de données scientifiques sur les effets des parcs éoliens sur la santé

D’un point de vue scientifique, les effets du bruit des éoliennes sur la santé humaine sont difficiles à démontrer. D’abord, peu d’études ont été consacrées aux potentielles conséquences sur les "perturbations du sommeil, les maladies cardiovasculaires, les systèmes métaboliques ou endocriniens, la cognition ou la santé mentale". "L’OMS souligne donc que les preuves concernant les effets du bruit éolien sur la santé sont soit inexistantes, soit de faible qualité", indique les chercheurs français.

Quant à l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), son dernier avis remonte à 2017 : elle concluait alors à "l’absence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés à ces émissions et au manque d’études sur le sujet".

En 2021, la justice française a toutefois reconnu l’existence d’un syndrome éolien. Les riverains d’un parc éolien ont expliqué souffrir de différents symptômes depuis l’installation des engins : maux de tête, nausées, troubles du sommeil, etc. Excédés, ils avaient décidé de déménager : ils assurent que leurs symptômes ont disparu après cela. Les exploitatants du parc ont été condamnés à leur verser des indemnités.