Troubles du rythme cardiaque, maux de tête, nausées... la justice reconnaît un «syndrome éolien»

L'ESSENTIEL Six éoliennes ont été construites à des distances allant de 700 à 1300 mètres de la ferme du couple belge en 2008 et 2009.

Christel et Luc Fockaert ont porté plainte contre les sociétés d'exploitation Margnes Energie et Sasu Singladou Energie.

"C'est un soulagement. Vous n'imaginez pas. Notre joie est immense. Notre souffrance est enfin reconnue après tant d'années de procédure judiciaire." Après 6 ans de bataille devant les tribunaux, Christel et Luc Fockaert ont été reconnus par la cour d'appel de Toulouse comme victimes d'un "syndrome éolien".

Concrètement, l'exploitant des éoliennes installées près de l’habitation de ce couple belge résidant dans un village du Tarn a été condamné à les indemniser à hauteur de 128 000 euros, selon les informations de France bleu.

"Vivre ici était devenu insupportable"

En France, c’est la première fois que des éoliennes sont reconnues comme nocives pour la santé. Elles auraient provoqué chez Christel et Luc Fockaert de la fatigue, des maux de tête, des nausées, des saignements de nez ainsi que des troubles du sommeil et du rythme cardiaque. Ces symptômes auraient disparu lorsque le couple a déménagé en 2015. "Vivre ici était devenu insupportable. Les premiers symptômes ne sont pas apparus immédiatement" détaillent Christel et Luc.

Si aucune étude scientifique, comme le rappelait le 8 novembre le site de "Marianne", n'a validé les effets négatifs des éoliennes sur la santé, l'OMS évoque des "preuves" de l'impact du bruit généré par ces installations "sur l'appareil cardiovasculaire et le métabolisme".