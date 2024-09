Cancer du sein : un ancien mannequin explique pourquoi elle a refusé la chimiothérapie

L'ESSENTIEL Après son diagnostic du cancer du sein, les médecins préconisent à Elle Macpherson un traitement conventionnel incluant une mastectomie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et une thérapie hormonale.

Après avoir demandé l’avis de 32 spécialistes, elle préfère se retirer pendant huit mois dans une maison à Phoenix, en Arizona, avec une équipe médicale alternative : un médecin naturopathe, un dentiste holistique, un ostéopathe, un chiropracteur et deux thérapeutes.

Aujourd'hui, elle assure être en "rémission clinique" et dans un état de "bien-être total", mais précise que son choix de refuser les traitements conventionnels demeure très personnel.

Elle est actuellement en "rémission clinique". Dans une interview accordée au magazine Women’s Weekly, l’ancienne mannequin australienne Elle Macpherson, 60 ans, a révélé avoir secrètement lutté contre un cancer du sein il y a sept ans. Et ce, avec une approche non conventionnelle : sans radiothérapie ni chimiothérapie. Son témoignage coïncide avec la publication de ses mémoires "Elle : Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself".

Isolée pendant huit mois avec une équipe médicale alternative

Le diagnostic remonte à 2017, "un vendredi 13" : les médecins lui annoncent que sa tumorectomie a révélé la présence d’un cancer du sein. En l’occurrence, un "carcinome intracanalaire réceptif aux œstrogènes HER2 positif", une forme de cancer agressive mais courante. Devant ce verdict, les médecins lui préconisent un traitement conventionnel incluant une mastectomie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie et une thérapie hormonale. Mais à la surprise générale, le top model, surnommée "The Body" dans les années 1990, décide d’opter pour une approche totalement différente, plus "holistique".

"C'était un choc, c'était inattendu, déroutant, intimidant à bien des égards, et cela m'a vraiment donné l'occasion de puiser au plus profond de mon être intérieur pour trouver une solution qui me convenait", confie-t-elle au magazine. Après avoir demandé l’avis de 32 spécialistes, Elle Macpherson décide de refuser la chimiothérapie et autres traitements classiques. Et préfère se retirer pendant huit mois dans une maison à Phoenix, en Arizona, avec une équipe médicale pour le moins alternative : un médecin naturopathe, un dentiste holistique, un ostéopathe, un chiropracteur et deux thérapeutes.

"Dire non aux solutions médicales classiques a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eue à faire dans ma vie. Mais dire non à mon propre ressenti aurait été encore plus difficile", explique-t-elle. Une décision d'autant plus étonnante qu'à l'époque, la mannequin était en couple avec Andrew Wakefield, un ancien chirurgien. Son refus de se traiter de manière conventionnelle a d’ailleurs suscité de vives inquiétudes parmi ses proches, en particulier son fils aîné, Flynn, plutôt attaché aux méthodes traditionnelles.

Une certaine gratitude envers son cancer du sein

Aujourd'hui, celle qui incarnait le personnage de Janine dans la série "Friends" assure être en "rémission clinique" et dans un état de "bien-être total". La sexagénaire va même jusqu'à exprimer sa gratitude envers le cancer, qui lui aurait beaucoup appris "en termes de conscience de soi, d'amour de soi et de connaissance de soi".

Elle Macpherson, prudente, précise que son choix demeure très personnel : "Il ne s'agit pas de donner des conseils aux autres. Je partage simplement ce que j'ai découvert à travers mes propres expériences". Elle invite chacun à "utiliser son cœur comme une boussole" dès qu’il s’agit de prendre des décisions en matière de santé.