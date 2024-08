Le cerveau classe l'amour en six types !

L'ESSENTIEL L'amour romantique et l'amour parental, souvent considérés comme les formes d'amour les plus intenses, activent le plus fortement les zones cérébrales de la récompense et la cognition sociale.

Ces mêmes régions du cerveau étaient aussi sollicitées chez les personnes ayant des animaux de compagnie.

L’amour de la nature a activé des zones cérébrales uniques, plus précisément associées au traitement visuel et à la perception de l'espace, que l'on ne retrouve pas dans d'autres formes d'amour.

Les sentiments amoureux, c’est-à-dire d'attachement, d'affection, d’attirance sentimentale et sexuelle, font partie des phénomènes humains les plus significatifs. L'amour est à l'origine de la formation et du maintien des liens des couples, de l'attachement des parents à leur enfant et influence les relations avec les autres. "Cependant, on sait peu de choses sur les mécanismes neuronaux de l'amour au-delà des types romantique et maternel", ont déclaré des chercheurs de l'université d'Aalto (Finlande).

C’est pourquoi les scientifiques ont décidé de réaliser une étude au cours de laquelle ils ont voulu caractériser les zones du cerveau impliquées dans six types d’amour différents : l'amour romantique, l'amour parental, l'amour amical, l'amour pour les étrangers, l'amour pour les animaux de compagnie et l'amour pour la nature. L’équipe a demandé à des adultes de raconter de brèves histoires ou anecdotes liées à six types d'amour différents pendant qu’elle utilisait l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour mesurer leur activité cérébrale.

L’activité neuronale durant un sentiment d'amour dépend de la personne à laquelle on pense

"Le modèle d'activation de l'amour est généré dans des situations sociales dans les ganglions de la base, la ligne médiane du front, le précuneus et la jonction temporo-pariétale sur les côtés de l'arrière de la tête", a expliqué Pärttyli Rinne, auteure principale des travaux publiés dans la revue Cerebral Cortex. Les scientifiques ont observé que l'activité cérébrale est influencée non seulement par la proximité de l'objet de l'amour, mais aussi par le fait qu'il s'agisse d'un être humain, d'une autre espèce ou de la nature.

Selon les recherches, l’amour pour les enfants a généré l'activité cérébrale la plus intense, suivie de près par l'amour romantique. "Dans le cas de l'amour parental, on observe une activation profonde du système de récompense du cerveau dans la zone du striatum lorsque l'on imagine l'amour, ce qui n'est pas le cas pour les autres formes d'amour." L'amour compatissant pour des étrangers était moins gratifiant et provoquait moins d'activation cérébrale que l'amour dans des relations incluant des proches.

"L'expérience de l'amour est façonnée par des facteurs biologiques et culturels"

Chez les propriétaires d'animaux de compagnie, l'amour pour ces derniers activait les zones cérébrales liées à la récompense et la cognition sociale de manière significativement plus importante que chez les participants n'ayant pas d'animaux de compagnie. Quant à l'amour de la nature, elle active le système de récompense et les zones visuelles du cerveau, mais pas les zones sociales du cerveau.

"Nous concluons que l'expérience de l'amour est façonnée par des facteurs biologiques et culturels, issus des mécanismes neurobiologiques fondamentaux de l'attachement", ont écrit les auteurs qui espèrent que leurs travaux permettront d'améliorer les interventions en matière de santé mentale dans des situations, telles que les troubles de l'attachement, la dépression ou les problèmes relationnels.