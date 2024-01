L'amour brouille le cerveau et les scientifiques peuvent maintenant nous dire pourquoi

L'ESSENTIEL Le cerveau des personnes amoureuses réagit différemment à cause de l’ocytocine, l’hormone de l’amour.

Mais c’est la combinaison d’ocytocine et de dopamine qui amène un être cher à prendre une importance particulière.

L’ocytocine est l’hormone de l’amour et la dopamine est la molécule du plaisir.

Tomber amoureux, ça veut dire quoi ? Difficile de répondre scientifiquement à cette question. Des chercheurs de l’Australian national university (ANU), de l'Université de Canberra et de l'Université d'Australie du Sud ont tenté de le faire, en examinant ce qu’il se passe au niveau du cerveau. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Behavioral Sciences.

L’amour et le cerveau, un mystère

"Nous savons très peu de choses sur l'évolution de l'amour romantique, explique Adam Bode, auteur de l’étude, dans un communiqué. On pense que l'amour romantique est apparu pour la première fois il y a environ cinq millions d'années (...). Nous savons que les Grecs anciens philosophaient beaucoup à ce sujet, le reconnaissant à la fois comme une expérience étonnante et traumatisante. Le plus ancien poème d’amour jamais retrouvé date d’environ 2.000 ans avant JC.”

Pour lever ce mystère, les scientifiques ont interrogé plus de 1.500 jeunes adultes amoureux dans le but de mieux comprendre le système d'activation comportementale (BAS) de leur cerveau. Ceux-ci devaient répondre à une enquête portant sur la réaction émotionnelle envers leur partenaire, leur comportement à leur égard et l'attention qu'ils leur accordaient.

Ensuite, les chercheurs ont étudié un sous-échantillon de 812 jeunes adultes en couple depuis deux ans ou moins. Pour cela, ils ont utilisé l’échelle BAS-SLO (Behavioral Activation System – Sensitivity to a Loved One, traduit par système d'activation comportementale – sensibilité à un proche).

Brouille du cerveau par l'amour : l'ocytocine et la dopamine responsables

Résultats : le cerveau des personnes amoureuses réagit différemment à cause de l’ocytocine. Dans le cerveau, la libération de cette hormone de l’amour serait responsable de l’euphorie que l’on ressent quand on est amoureux. Mais pas uniquement…

Une forte activité du BAS entraîne également la libération de dopamine, la molécule du plaisir. Et c’est donc la combinaison d’ocytocine et de dopamine qui active les voies cérébrales associées aux sentiments positifs et amène un être cher à prendre une importance particulière.

"Nous connaissons le rôle que joue l'ocytocine dans l'amour romantique, car des vagues d'ocytocine circulent dans notre système nerveux et notre sang lorsque nous interagissons avec nos proches, indique le Dr Phil Kavanagh, autre auteur de cette étude. Cependant, la façon dont les êtres chers prennent une importance particulière est due à la combinaison de l'ocytocine et de la dopamine, une substance chimique que notre cerveau libère pendant l'amour romantique. L'amour active les voies cérébrales associées aux sentiments positifs."

À l’avenir, les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches pour notamment mieux étudier les différences entre les hommes et les femmes dans leur approche de l'amour.