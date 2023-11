Des chercheurs font une découverte surprenante sur l'hormone de l’amour

L'ESSENTIEL Surnommée "l’hormone de l’amour", l’ocytocine influencerait la confiance, l’empathie, les liens sociaux et la sexualité.

Cette hormone est principalement produite dans l'hypothalamus, une région du cerveau impliquée dans la régulation de l'alimentation et du comportement social.

Mais les chercheurs ont observé que la bactérie L. reuteri agit aussi sur la sécrétion d'ocytocine dans le tissu intestinal humain.

L’ocytocine est une hormone impliquée dans la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, mais elle jouerait également un rôle sur la confiance, l’empathie, la sexualité ainsi que la sociabilité. Les différents effets de l’ocytocine lui ont donc valu différents surnoms comme : "hormone de l'amour", "hormone de l'attachement", "hormone du bonheur".

L’ocytocine est-elle produite par les intestins ?

Des chercheurs de l’Université de Baylor (États-Unis) ont récemment observé un lien entre l’ocytocine et la bactérie L. reuteri, présente dans le microbiote intestinal.

"L'ocytocine est principalement produite dans l'hypothalamus, une région du cerveau impliquée dans la régulation de l'alimentation et du comportement social, ainsi que dans d'autres organes. Étant donné que d'autres hormones produites par le cerveau sont également fabriquées dans l'intestin, nous avons testé l'hypothèse que l'ocytocine était également produite dans l'épithélium intestinal [ndlr la couche de cellules qui recouvre les villosités de l'intérieur de l’intestin] où L. reuteri réside habituellement", a expliqué la Docteure Heather Danhof, co-auteure de l’étude et professeure adjointe de virologie moléculaire et de microbiologie à l’Université de Baylor.

La bactérie L. reuteri agit sur la sécrétion d'ocytocine dans le tissu intestinal

Dans le cadre de cette recherche publiée dans la revue Gut Microbes, les scientifiques ont étudié des séquençages unicellulaires de l'épithélium intestinal, qui montrent quels gènes sont exprimés dans ce tissu. L’équipe a alors observé que les gènes de l'ocytocine sont exprimés dans l'épithélium de diverses espèces telles que la souris, le macaque et l’Homme.

Grâce à la microscopie à fluorescence, une technique qui permet d’observer des éléments naturellement fluorescents, les chercheurs ont aussi constaté la présence d’ocytocine sur des organoïdes intestinaux humains, qui sont des modèles de laboratoire du tissu intestinal reproduisant un grand nombre de ses fonctions et de sa structure. "Enfin, le moment le plus important a été la visualisation de l'ocytocine dans des échantillons de tissus intestinaux humains, démontrant ainsi que l'ocytocine est une hormone intestinale", a noté la Docteure Sara Di Rienzi, co-auteure de l'étude et professeure adjointe de virologie moléculaire et de microbiologie à l'Université Baylor.

Cette étude a également permis d’identifier un mécanisme par lequel la bactérie L. reuteri agit sur la sécrétion d'ocytocine dans le tissu intestinal humain et dans les organoïdes intestinaux humains. Cette bactérie stimule notamment les cellules entéroendocrines de l’intestin, afin de provoquer la libération de l'hormone intestinale sécrétine. Cette hormone stimule ensuite l’entérocyte, un autre type de cellule intestinale, qui libère l’ocytocine.