Cirrhose : la méditation et les étirements peuvent soulager les crampes

L'ESSENTIEL Dans une étude, les personnes ayant fait de la méditation et des étirements ont connu une réduction de la gravité des crampes musculaires causées par la cirrhose.

La qualité de leur sommeil et de vie s’est aussi améliorée.

Bien que les patients aient préféré et recommandé de faire des étirements, il n'y a eu aucune différence d'effet entre les groupes.

Fatigue, nausées, vomissement, perte de poids et d’appétit… Ces signes évoquent la cirrhose, à savoir une maladie grave du foie qui endommage de manière irréversible cet organe digestif. Parmi les symptômes de cette pathologie, on retrouve aussi les crampes musculaires, qui sont fréquentes chez les patients et sont associées à une mauvaise qualité de vie liée à la santé. Problème : "les options de traitement sont limitées", selon des chercheurs de l’université du Michigan (États-Unis).

Crampes musculaires : 98 patients ont fait des étirements ou de la méditation durant 35 jours

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Liver international, ils ont ainsi voulu tester deux méthodes différentes pour atténuer les crampes. "L'une consistait à faire face à ce symptôme par la méditation et l'autre à s'étirer physiquement pour prévenir l'apparition des contractions musculaires involontaires", a précisé Elliot Tapper, auteur principal des travaux. Pour mener à bien leurs recherches, l’équipe a recruté 98 personnes ayant des antécédents d’au moins quatre crampes musculaires au cours du précédent mois. "Dans l'ensemble, 48 % des patients souffraient de cirrhose, 40 % de diabète, 16 % avaient une moyenne d'âge de 63 ans, la plupart étaient des femmes et 81 % avaient fait des études supérieures", peut-on lire dans les travaux. Les participants ont été répartis au hasard en deux groupes. Pendant 35 jours, certains ont fait de la méditation et les autres ont fait des étirements.

Méditation, étirements : des "méthodes corps-esprit" qui aident "à surmonter des symptômes physiques pénibles"

Les résultats ont montré que les deux interventions réduisaient de manière significative la gravité des crampes, avec une moyenne de 1,44 points pour les étirements et de 1,97 points pour la méditation. Les deux groupes ont aussi noté une amélioration de leur qualité de vie et de sommeil. "Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que cela ait quelque chose à voir avec la gravité des crampes. Je pensais que cela pouvait améliorer la qualité de vie, mais pas réduire les crampes", a indiqué Elliot Tapper.

Bien qu'un pourcentage plus élevé de patients ayant fait des étirements (79,5 %) ait déclaré qu'ils recommanderaient cette intervention que ceux ayant médité (55,3 %), les données suggèrent que la méditation est plus susceptible d'améliorer la qualité de vie globale liée à la santé. "Ces recherches montrent vraiment que si elles sont pratiquées, ces méthodes corps-esprit ont la capacité d'entraîner les gens à surmonter des symptômes physiques vraiment pénibles", a conclu le chercheur.