Cirrhose : une protéine pourrait aider à soigner le foie

L'ESSENTIEL La quantité de protéine RNF41 est moins importante dans les cellules de personnes ayant des maladies du foie.

Cette protéine joue pourtant un rôle important pour lutter contre ces maladies.

Des chercheurs estiment que RNF41 pourrait, à l’avenir, constituer une nouvelle cible thérapeutique.

RNF41, c’est le nom de la protéine qui pourrait participer au développement de traitements contre la cirrhose et l'inflammation du foie, selon une étude publiée dans la revue Science Translational Medicine. Les chercheurs estiment que des médicaments qui augmenteraient la production de RNF41 dans les macrophages (des cellules immunitaires), aideraient à traiter ces pathologies hépatiques.

cirrhose : une moins grande quantité de protéine RNF41 dans les cellules malades

"Nos découvertes soulignent que la régulation de l'immunité, et en particulier l'activité des macrophages, est essentielle pour lutter contre la fibrose hépatique et améliorer la régénération du foie", explique Pedro Melgar-Lesmes, l’un des auteurs, dans un communiqué.

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont analysé des échantillons de foie de patients atteints de cirrhose. Ainsi, ils ont observé une plus faible quantité de la protéine RNF41 dans les macrophages de ces personnes. En parallèle, ils ont étudié des souris atteintes de fibrose. Chez elles aussi, une réduction des taux de RNF41 dans leurs macrophages était enregistrée. “Par conséquent, l'inflammation chronique pourrait être responsable de la réduction de RNF41 dans les macrophages", développe Pedro Melgar-Lesmes.

“Cette cible thérapeutique potentielle (RNF41, NDLR) représente un nouveau régulateur du rôle des macrophages pour contrôler les maladies hépatiques chroniques et d'autres maladies caractérisées par l'inflammation et la fibrose". D’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la cirrhose est le dernier stade évolutif de la fibrose.

RNF41 permet de lutter contre les maladies du foie et de le régénérer

Les scientifiques ont, par ailleurs, remarqué que la diminution de RNF41 entraînait une forte augmentation de la quantité de certaines molécules - les cytokines - inflammatoires, ce qui renforçait la fibrose, les lésions du foie et augmentait le risque de mortalité. "Cela montre que la protéine RNF41 est nécessaire pour combattre la fibrose et l'inflammation chronique dans les maladies du foie", souligne Pedro Melgar-Lesmes.

Lorsque les chercheurs ont augmenté la quantité de RNF41 dans les macrophages de souris atteintes de fibrose, elles ont mieux combattu la maladie. L'inflammation de leur foie a aussi diminué et elles ont même eu une régénération de leur foie. À l’avenir, les scientifiques travailleront à découvrir les autre protéines qui peuvent contrôler la protéine RNF41 dans les macrophages.

"Cela va nous permettre de concevoir de nouveaux médicaments pour augmenter l'expression de cette protéine clé dans la régulation du rôle des macrophages dans l'inflammation et la fibrose hépatique", conclut le chercheur.

Mettre au point de nouveaux traitements pour les maladies du foie est un enjeu de santé publique. En France, la cirrhose touche 200.000 à 500.000 individus chaque année et est responsable de 170.000 décès en Europe, selon l’Inserm.