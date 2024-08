Variole du singe : un premier cas en Europe identifié

L'ESSENTIEL Un premier cas de Mpox a été découvert en Suède.

La personne a été contaminée lors d'un séjour en Afrique. Elle a été prise en charge par les professionnels de santé suédois.

Selon l'OMS, d'autres cas importés de clade 1 pourraient être enregistrés en Europe "au cours des prochains jours et des prochaines semaines".

Alors que l’OMS vient de déclencher mercredi le niveau d’alerte le plus élevé face à l’épidémie de Mpox en Afrique, un premier cas infecté par le nouveau variant a été identifié en Suède.

Après cette annonce, les autorités de santé mondiales ont reconnu qu’elles craignaient la découverte d'autres cas de la maladie en Europe "dans les prochains jours".

Mpox en Suède : une contamination survenu en Afrique

Le premier cas européen de la maladie, anciennement appelée variole du singe, a été révélé le 15 août 2024. "La personne touchée a été infectée lors d’un séjour dans une région d’Afrique où sévit une importante épidémie de mpox du sous-type clade 1", a expliqué Olivia Wigzell, cheffe intérimaire de l’agence de santé publique suédoise, lors d’une conférence de presse. Elle a ajouté que le patient infecté avec la souche clade 1b été pris en charge par les professionnels de santé. Il a également reçu les recommandations prévues par les réglementations en vigueur pour éviter la transmission du virus.

Les autorités sanitaires suédoises assurent dans leur communiqué que le fait "qu’une personne soit traitée pour le Mpox dans le pays n’implique pas de risques pour le reste de la population".

Variole du singe : plus de cas dans “les prochains jours”

Toutefois, la découverte de ce cas de variole du singe sur le sol européen fait naitre des craintes au sein de l’OMS. "La confirmation du mpox du sous-type clade 1 en Suède reflète clairement l'interconnexion de notre monde (...) Il est probable que d'autres cas importés de clade 1 soient enregistrés dans la région européenne au cours des prochains jours et des prochaines semaines", a réagi l’agence mondiale dans un communiqué transmis le 15 août.

Le variant appelé clade 1b avait été découvert en RDC l’année dernière. Le mois dernier, il a aussi été repéré au Burundi, Kenya, Rwanda et en Ouganda. Cette souche se révèle plus virulente et contagieuse que les autres. De plus, son taux de mortalité est estimé à 3,6 %.

L’agence de santé Africa CDC a indiqué que 38.465 cas de variole du singe et 1.456 décès ont été enregistrés dans 16 pays africains depuis janvier 2022. De plus, une augmentation de 160 % des cas en 2024 comparé à l’année précédente a été observée.