Harcèlement scolaire : cette activité au collège booste l'empathie

L'ESSENTIEL La danse et la thérapie corporelle par le mouvement ont un impact positif sur l'empathie ou encore les relations avec les pairs des collègiens.

Les jeunes participants ont participants ont noté une intelligence émotionnelle et sociale accrue (y compris l'empathie) ainsi que de meilleures relations interculturelles avec les autres adolescents.

Selon l'étude, il serait interessant de proposer la DMT dans les collèges pour favoriser l'empathie ou encore prévenir les attaques et intimidations.

Vêtements, physique, façon de parler ou de marcher, identité culturelle… les collégiens pointent très souvent du doigt les différences de leurs camarades. Ce phénomène peut aller jusqu’au harcèlement. Mais, la danse pourrait être le moyen efficace pour éviter cette escalade, selon une étude de Nalini Prakash, membre de l'Université Drexel et spécialiste de la thérapie par la danse et le mouvement.

Son programme, pensé pour créer du lien entre les jeunes de différentes origines, a révélé que la danse et la thérapie par le mouvement avaient un impact positif sur l'empathie, les relations avec les autres et l’intelligence émotionnelle des adolescents.

Danse et thérapie corporelle : les collégiens se comprennent mieux

Pour cette étude publiée dans Social Sciences & Humanities Open, la scientifique a été à la rencontre des élèves de trois collèges (privés et publics) dans les régions de Washington DC et de Philadelphie. Les jeunes volontaires ont participé à 10 séances hebdomadaires de danse et de thérapie corporelle par le mouvement (DMT) de 50 minutes. Chacune d’entre elles avait un thème choisi pour explorer l’empathie ou la création de liens. On peut citer en exemple : “apprendre à se connaître”, “auto-compassion”, “échange respectueux”, “trouver un terrain d'entente” ou encore “ comprendre l'expression émotionnelle des autres”.

"​​Les séances ont commencé par un enregistrement verbal soutenu par des mouvements représentant l'humeur actuelle des participants, suivi d'un échauffement semi-structuré, une activité principale comprenant des interactions de mouvements créatifs/expressifs, et se sont terminées par une récupération et une discussion de groupe", précise l’experte dans un communiqué.

Les collégiens devaient répondre à des enquêtes évaluant leur empathie, leurs relations avec les autres et le sentiment d’efficacité personnelle (croyance en sa capacité à réussir une tâche) au début, au milieu et à la fin de l’expérience. Si les données quantitatives n’ont pas montré de changement significatif dans les scores d'empathie ou de relations avec les pairs, les résultats qualitatifs sont pour leur part positifs.

Les adolescents interrogés ont assuré avoir remarqué des différences dans leur quotidien. "Les participants ont rapporté que la DMT favorise l’empathie, les relations positives avec les pairs et le sentiment d’efficacité personnelle dans des contextes interculturels", assure Nalini Prakash.

Elle a ajouté que les élèves ont noté des améliorations dans les relations intra- et interpersonnelles, une intelligence émotionnelle et sociale accrue, y compris l'empathie, et de meilleures relations interculturelles avec leurs pairs. Ils ajoutent avoir acquis une plus grande conscience multiculturelle, une compréhension des différentes visions du monde et une ouverture aux autres.

"Les éléments clés du DMT, tels que la réflexion en miroir ou en mouvement empathique ainsi que les mouvements rythmiques, ont probablement joué un rôle important dans le développement de la cohésion de groupe parmi les participants, entraînant des résultats psychosociaux positifs", conclut l’experte.

La DMT à l’école pour prévenir la violence et l’intimidation

Les bénéfices des séances de danses et de thérapie corporelle par le mouvement ne sont pas faits ressentir uniquement dans les couloirs des écoles. Ils ont aussi été visibles en salle de classe. Les participants ont indiqué que le programme avait aussi contribué à atténuer le stress scolaire, permettant une meilleure concentration en classe.

"Cette étude améliore les recherches existantes dans les domaines de la DMT et de l'éducation, en particulier dans les programmes de prévention de la violence qui ciblent l'intimidation", explique Nalini Prakash au terme de son étude.

Elle estime également que "l'inclusion régulière de la DMT dans les écoles pourrait offrir aux étudiants une opportunité unique d'explorer les relations interculturelles avec leurs pairs à travers la danse et le mouvement tout en améliorant leurs compétences psychosociales et académiques".