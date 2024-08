Bisphénol A : un lien entre l'exposition prénatale et l'autisme chez les garçons

L'ESSENTIEL Des niveaux plus élevés de bisphénol A ont été détectés dans des échantillons d'urine prélevés sur des femmes enceintes dont les garçons se sont plus tard révélés autistes.

L'étude soutient ainsi l'hypothèse d'un lien possible entre l'autisme et l'exposition à des produits chimiques plastiques dans l'utérus.

Les chercheurs ont par ailleurs identifié le mécanisme moléculaire biologique sous-jacent à cette association.

"Il a déjà été démontré dans certaines études que l'exposition aux produits chimiques plastiques pendant la grossesse est associée à l'autisme ultérieur chez la progéniture", remarque la Pr Anne-Louise Ponsonby dans un communiqué.

La scientifique du centre de neuroscience australien The Florey et ses collègues ont été plus loin. En plus de mettre en évidence un lien entre l’exposition au bisphénol A (BPA) pendant la grossesse et l’autisme chez les garçons, ils ont identifié le mécanisme moléculaire biologique qui sous-tend cette association.

Trouble du spectre de l’autisme : le BPA dans le viseur

En analysant les données de deux grandes cohortes de naissance, la Barwon Infant Study en Australie et la Columbia Center for Children's Health and Environment aux États-Unis, les chercheurs ont découvert que les garçons, nés de mères présentant des taux urinaires de BPA plus élevés en fin de grossesse avaient plus de risque de développer un trouble autistique. Ce lien était particulièrement fort chez ceux qui ont des niveaux plus faibles d’enzymes aromatases. Cette substance contrôle les neurohormones et joue un rôle essentiel dans le développement du cerveau fœtal masculin.

Dans le détail, ces enfants étaient 3,5 fois plus susceptibles de présenter des signes d’autisme à l’âge de 2 ans. Ils étaient aussi 6 fois plus susceptibles d'avoir un diagnostic d'autisme vérifié avant l'âge de 11 ans que ceux dont les mères avaient des niveaux de BPA faible pendant la grossesse.

Bisphénol A et autisme : un mécanisme possible mis en lumière

Lors de cette étude publiée dans Nature Communications, l’équipe a identifié le mécanisme moléculaire biologique possible derrière cette association. "Nous avons constaté que le bisphénol A supprime l'enzyme aromatase et est associé à des changements anatomiques, neurologiques et comportementaux chez les souris mâles qui peuvent être compatibles avec un trouble du spectre autistique", explique Dr Wah Chin Boon qui a participé à la recherche. "C’est la première fois qu’une voie biologique susceptible d’aider à expliquer le lien entre l’autisme et le BPA est identifiée."

En France, l’usage du bisphénol A est proscrit dans la composition des contenants alimentaires (biberons, bouteilles, conserves, etc) depuis le 1er janvier 2015. Mais la Pr Ponsonby rappelle que cette substance et d'autres produits chimiques plastiques ayant des effets perturbateurs endocriniens restent très répandus et presque impossibles à éviter.

"Nous ingérons tous des produits chimiques plastiques de plusieurs manières : par l’ingestion à cause des emballages en plastique pour aliments et boissons, par l’inhalation des vapeurs de rénovation domiciliaire et par la peau provenant de sources telles que les cosmétiques. Ces produits chimiques pénètrent dans notre corps de nombreuses façons. Il n’est donc pas surprenant que le BPA soit présent dans une grande proportion des échantillons d’urine des femmes que nous avons étudiés. Il est important pour nous de comprendre comment ces plastiques affectent notre santé."