Autisme : comment gérer l'annonce du diagnostic

L'ESSENTIEL L'annonce d'un diagnostic d'autisme peut provoquer chez les parents tristesse, colère... ou soulagement.

Il est important de questionner le médecin pour bien mettre en oeuvre les ressources appropriées.

Les professionnels de santé peuvent apporter du soutien aux familles lors d'un diagnostic d'autisme.

Le processus de diagnostic de l'autisme est souvent long et complexe, impliquant plusieurs professionnels de santé : médecin traitant ou pédiatre, orthophoniste, psychologue, psychiatre, psychomotricien, ORL, éducateur, assistante sociale. Il est important de se préparer à l'annonce du diagnostic en se renseignant sur l'autisme et en cherchant du soutien auprès d'associations spécialisées ou de professionnels de santé.

A l'annonce du diagnostic, ne pas hésiter à questionner le médecin

L'annonce du diagnostic est un moment clé. Elle se fait généralement par oral, avec transmission des comptes-rendus complets des examens et bilans. Il est important de poser toutes les questions que vous avez à ce moment-là, et de demander des explications si vous ne comprenez pas certains termes ou concepts. N'hésitez pas à demander à revoir le médecin pour un nouveau rendez-vous si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler l'information.



Après l'annonce, de la tristesse au soulagement

Après l'annonce du diagnostic, il est normal de ressentir une gamme d'émotions, allant de la tristesse à la colère, en passant par le soulagement de comprendre enfin ce qui se passe. Il est important de prendre le temps de traiter ces émotions et de chercher du soutien si nécessaire. Il est également crucial de commencer à planifier les prochaines étapes. Cela peut inclure la recherche de thérapies et d'interventions appropriées, l'adaptation de l'environnement de l'enfant pour répondre à ses besoins, et la mise en place de stratégies pour aider l'enfant à développer ses compétences sociales et de communication.

La réaction des parents à l'annonce du diagnostic peut varier. Certains peuvent ressentir du soulagement à avoir enfin une explication aux difficultés de leur enfant, tandis que d'autres peuvent ressentir de la tristesse, de la colère ou de l'incompréhension. Il est important de noter que les parents ont le droit de ressentir toutes ces émotions et qu'il est normal de passer par différentes phases d'acceptation.

Le soutien après l'annonce

Après l'annonce du diagnostic, les parents peuvent avoir besoin de soutien pour comprendre et accepter le diagnostic. Les professionnels de santé, comme les médecins et les psychologues, ainsi que les associations spécialisées dans l'autisme, peuvent fournir ce soutien. Ils peuvent aider les parents à comprendre ce que signifie le diagnostic pour leur enfant et à planifier les prochaines étapes, comme la recherche de thérapies et d'interventions appropriées.

Le rôle des professionnels de santé

Les professionnels de santé jouent un rôle crucial dans le processus de diagnostic et d'annonce de l'autisme. Ils sont là pour fournir des informations, répondre aux questions et orienter vers les ressources appropriées. Il est important de maintenir une communication ouverte avec eux et de leur faire part de vos inquiétudes et de vos besoins.

Et ne jamais oublier qu'il est crucial de se rappeler que chaque enfant est unique et que, avec le soutien approprié, les enfants autistes peuvent mener une vie épanouissante.