Autisme : une maladie «à la mode» ou sous-diagnostiquée ?

L'ESSENTIEL L'autisme est un trouble qui fait l'objet d'une attention particulière des médias.

Cette forte médiatisation pourrait conduire de nombreuses familles à suspecter l'autisme au moindre incident dans le développement de leur enfant.

Pourtant, selon l'OMS, ce trouble serait aujourd'hui sous-diagnostiqué, notamment dans les milieux les plus défavorisés.

Et si l'autisme était devenu un mal "à la mode" et dont on parlerait un peu trop pour cette seule raison ? Certains soutiennent que l'attention médiatique constante a créé une peur et une inquiétude disproportionnée parmi les parents.

La peur des parents face à d'éventuels signes d'autisme peut mener à une surmédicalisation

Ces craintes peuvent mener à une surmédicalisation, avec des familles qui demandent des évaluations et des diagnostics pour leurs enfants sur la base de comportements qui peuvent être tout à fait normaux. Il est crucial de se rappeler que chaque enfant se développe à son propre rythme et que des comportements qui peuvent sembler "atypiques" peuvent en fait faire partie du spectre normal du développement de l'enfance.

L'autisme, un trouble sous-diagnostiqué ?

Cependant, il existe une autre facette de cette question qui mérite d'être examinée. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 1 enfant sur 160 est diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique (TSA). De nombreux experts et chercheurs soutiennent que l'autisme est en réalité sous-diagnostiqué, en particulier chez les filles, les personnes de couleur et les individus issus de milieux socio-économiques défavorisés.

Diagnostiquer l'autisme précocement est crucial

De plus, un diagnostic précoce est crucial pour l'intervention et le soutien de l'enfant autiste, de sorte que plus la maladie est médiatisée, plus les parents sont susceptibles de reconnaître les signes et de chercher de l'aide. Il est important de noter que le diagnostic de l'autisme est un processus délicat qui nécessite une évaluation approfondie par des professionnels de la santé mentale. L'attention accrue portée à l'autisme ne devrait pas être une source d'anxiété pour les parents, mais plutôt une opportunité d'éducation et de sensibilisation.

Un développement de l'enfant qui ne suit pas des chemins définis

Bien que la médiatisation de l'autisme puisse causer de l'inquiétude chez certains parents, elle a également le potentiel d'augmenter l'identification précoce de cette maladie complexe. Il est crucial que les informations relayées sur ce trouble soient précises et basées sur des recherches scientifiques solides afin d'éduquer efficacement le public et soutenir les familles touchées par l'autisme. Il est également important que les parents soient rassurés sur le fait que chaque enfant est unique et que le développement ne suit pas toujours un schéma prédéfini. Les variations de comportement et de développement peuvent être tout à fait normales et ne doivent pas nécessairement être source d'inquiétude.