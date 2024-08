Et si votre stress avait un impact sur le comportement de votre chien ?

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une étude, l'odeur de stress ralentit l'approche des chiens de l'emplacement ambigu du bol le plus proche de l'emplacement connu du bol vide.

Cet effet n'a pas été observé avec l'odeur de détente.

Les chiens continuent à améliorer leur apprentissage, en particulier lorsque l'odeur de stress était présente.

"Les chiens sont capables de distinguer les échantillons d'odeurs humaines stressés de ceux qui ne le sont pas, mais l'effet sur leur cognition n'a pas été étudié", ont déclaré des scientifiques de l'université de Bristol (Angleterre). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude, publiée dans la revue Scientific Reports, afin de tester la manière dont les odeurs de stress des êtres humains affectent l'apprentissage et l'état émotionnel des chiens.

Un test d'"optimisme" ou de "pessimisme"

Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a recruté 18 duos chien-propriétaire, qui ont participé à une série d’expériences en présence de différentes odeurs humaines. Au cours de ces interventions, les chiens ont appris que lorsqu'une gamelle était placée à un endroit, elle contenait une friandise, mais qu'elle était vide lorsqu'elle était placée à un autre endroit. Une fois que le chien a appris la différence entre les deux emplacements, il s'approche plus rapidement de l'emplacement contenant la friandise que de l'emplacement vide.

Ensuite, les chercheurs ont ensuite testé la rapidité avec laquelle le chien s'approchait de nouveaux emplacements ambigus de bols placés entre les deux originaux. En parallèle, ils ont utilisé un test d'"optimisme" ou de "pessimisme" chez les animaux. Ce dernier repose sur les conclusions selon lesquelles les choix "optimistes" ou "pessimistes" des personnes indiquent des émotions positives ou négatives. Dans le cadre des expériences, une approche rapide reflétait "l’optimisme", un marqueur d'un état émotionnel positif, quant à la présence de nourriture dans ces emplacements ambigus, tandis qu'une approche lente indiquait le "pessimisme" et une émotion négative.

Ces essais ont été répétés pendant que chaque chien était exposé soit à l'odeur de sueur et d'haleine prélevée chez des personnes dans un état de stress (test arithmétique) ou de détente (écoute de paysages sonores), soit à aucune odeur.

Émotions : l'odeur d'une personne inconnue, stressée ou détendue, affecte les réponses des chiens

"Lorsque les chiens ont été exposés à une odeur de stress au cours de la troisième séance, ils ont été nettement moins enclins à s'approcher d'un bol placé à l'un des trois endroits ambigus qu'en présence d’odeur de détente ou de l'absence d'odeur, ce qui indique la possibilité de comportements de réduction des risques en réponse à l'odeur de stress humain", peut-on lire dans les résultats.

En clair, l'odeur de stress peut avoir augmenté les attentes des chiens selon lesquelles ce nouvel emplacement ne contenait pas de nourriture, de la même manière que l'emplacement du bol vide à proximité. Les auteurs suggèrent que cette réponse "pessimiste" reflète un état émotionnel négatif et pourrait éventuellement être un moyen pour le chien de conserver son énergie et d'éviter la déception.

Une amélioration plus rapide de l’apprentissage en cas de présence de l’odeur du stress

Selon l’équipe, au fil des tests, l’apprentissage par les chiens des emplacements positifs et négatifs s'est amélioré et s'est avéré significatif entre les sessions deux et trois uniquement lorsque les chiens ont été exposés à une odeur de stress pendant la dernière intervention, ce qui suggère que l'odeur a influencé l'apprentissage.

"Les propriétaires de chiens savent à quel point leurs animaux sont à l'écoute de leurs émotions, mais nous montrons ici que même l'odeur d'une personne stressée et inconnue affecte l'état émotionnel d'un chien, sa perception des récompenses et sa capacité d'apprentissage. Les maîtres de chiens entraînés décrivent souvent le stress comme se transmettant par la laisse, mais nous avons également montré qu'il peut également se propager par l'air. (…) Comprendre comment le stress humain affecte le bien-être des chiens est une considération essentielle pour les chiens dans les chenils et lors de la formation des chiens de compagnie et des chiens pour des rôles importants, tels que les chiens d'assistance", a déclaré Nicola Rooney, auteure principale des recherches.