Variole du singe : l’OMS envisage de déclencher l’alerte maximale

Vers un état d’alerte maximale ? Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, dimanche 4 août, envisager de convoquer un comité d'experts pour déterminer s'il fallait qualifier d'urgence internationale l'épidémie de "variole du singe", aussi appelée mpox pour monkeypox, qui sévit actuellement dans plusieurs pays africains.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné que l'agence de l’ONU et les autorités africaines sur le contrôle et la prévention des maladies, entre autres, étaient en train de redoubler d’efforts pour interrompre la propagation du virus.

"Mais il est nécessaire d'avoir davantage de financement et de soutien pour une réponse globale, a-t-il écrit sur le réseau social X. J'envisage de convoquer un comité d'urgence sur les régulations sanitaires internationales pour me conseiller sur le fait de savoir si l'épidémie de mpox doit être déclarée comme une urgence de santé publique de portée internationale", a-t-il poursuivi. Cette qualification est la plus haute alerte que l'OMS peut déclencher, et c'est le chef de l'OMS qui peut la lancer sur les conseils du comité.

As a deadlier strain of #mpox spreads to multiple African countries, @WHO, @AfricaCDC, local governments and partners are further scaling up the response to interrupt disease transmission. But more funding and support for a comprehensive response are needed.



