Un enfant qui ne s'intéresse pas à ses jouets : est-ce un signe d'autisme ?

L'ESSENTIEL Le manque d'intérêt pour les jouets chez un enfant n'est pas automatiquement synonyme d'autisme, mais il constitue un signal à ne pas négliger.

Une observation attentive et un dépistage précoce sont les clés pour offrir à l'enfant le soutien dont il a besoin.

D'autres causes que l'autisme peuvent expliquer le désintérêt d'un enfant pour ses jouets.

Le jeu est une activité essentielle au développement de l'enfant, lui permettant d'explorer son environnement, de développer sa créativité et d'interagir socialement. Cependant, lorsque les parents constatent que leur enfant ne montre aucun intérêt pour ses jouets, une question légitime se pose : cela peut-il être un signe d'autisme ? Face à cette interrogation, il est crucial de comprendre les comportements typiques et atypiques chez les enfants pour mieux cerner les signes précoces de ce trouble.

Le développement normal du jeu chez l'enfant

En observant un jeune enfant, il est commun de le voir manipuler des objets, les secouer, les lancer et, peu à peu, commencer à les utiliser de manière symbolique. Vers l'âge de 2 à 3 ans, ces jeux deviennent plus complexes, reflétant un monde imaginaire riche. Un enfant peut transformer une boîte en voiture ou faire semblant de préparer un repas avec des jouets. Ces activités ne sont pas anodines: elles sont le reflet d'un développement cognitif et social en pleine expansion.

Quand l'absence d'intérêt devient un signe d'alerte

Cependant, si un enfant ne semble pas attiré par ces activités ludiques, cela peut susciter des inquiétudes. Le désintérêt pour les jouets peut être l'un des premiers indicateurs d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Bien sûr, chaque enfant est unique et certains peuvent simplement préférer d'autres formes de stimulation. Mais, combiné à d'autres signes, ce comportement peut alerter les parents et les professionnels de santé.

Les enfants autistes peuvent présenter une gamme de comportements distincts. Par exemple, ils peuvent avoir des difficultés à établir un contact visuel ou à utiliser des gestes pour communiquer. Certains manifestent des comportements répétitifs, comme le flapping des mains ou le balancement du corps, et peuvent avoir des intérêts restreints et intenses. Ces enfants peuvent également montrer une hypersensibilité sensorielle, réagissant de manière excessive à des sons, des textures ou des lumières.

Savoir distinguer entre l'autisme et d'autres troubles

Il est important de noter que le manque d'intérêt pour les jouets n'est pas exclusif à l'autisme. Des troubles du développement intellectuel ou des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) peuvent également influencer la manière dont un enfant joue. De plus, certains enfants en parfaite santé peuvent simplement avoir des intérêts différents ou des tempéraments particuliers.

Face à ces observations, le rôle des parents est crucial. Si un enfant semble afficher un manque d'intérêt persistant pour les jouets, il est conseillé de consulter un pédiatre ou un spécialiste du développement de l'enfant. Des outils de dépistage, comme le M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), peuvent aider à évaluer le risque de TSA. Un diagnostic précoce permet de mettre en place des interventions adaptées qui peuvent significativement améliorer les compétences sociales, communicationnelles et adaptatives de l'enfant.