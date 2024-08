Le dépistage de l'autisme chez l'enfant : pourquoi est-il encore trop tardif ?

L'ESSENTIEL Le dépistage précoce de l'autisme est encore trop souvent retardé par un ensemble de facteurs évitables.

Beaucoup d'enfants reçoivent un diagnostic tardif, souvent après l'âge de 4 ans.

En investissant dans la formation, la sensibilisation et les structures adaptées, il serait possible d'améliorer significativement la situation.

Détecter les signes du trouble du spectre de l'autisme dès les premières années de vie permet de mettre en place des interventions précoces, augmentant ainsi les chances d'améliorer la qualité de vie des enfants concernés. Mais la réalité est toute autre: beaucoup d'enfants reçoivent un diagnostic tardif, souvent après l'âge de 4 ans, alors que les signes peuvent apparaître dès 18 mois.

Une responsabilité partagée des professionnels de santé et des familles

Plusieurs facteurs expliquent ce retard. D'abord, le manque de formation et de sensibilisation chez les professionnels de santé. Nombre de pédiatres et médecins généralistes ne sont pas suffisamment formés pour reconnaître les signes précoces de l'autisme. Cette carence se traduit par des consultations rapides et un manque de vigilance sur les comportements atypiques des tout-petits.

Ensuite, la méconnaissance des parents joue également un rôle. Beaucoup de parents ne sont pas informés des signes à surveiller, ou les attribuent à des particularités de développement sans s'alarmer. Cette méconnaissance est parfois alimentée par une certaine minimisation des inquiétudes parentales par les professionnels de santé.

Inégalités sociales et territoriales

La situation est exacerbée par les inégalités territoriales et sociales. Dans les zones rurales ou les quartiers défavorisés, l'accès aux spécialistes est souvent limité. Les familles doivent parcourir de longues distances pour consulter un neuropédiatre ou un psychologue spécialisé, ce qui retarde le diagnostic. De plus, les listes d'attente pour ces consultations spécialisées sont souvent très longues, ajoutant des mois, voire des années, avant qu'un diagnostic ne soit posé.

À cela s'ajoute l'inertie administrative et le manque de moyens alloués au dépistage et à la prise en charge de l'autisme. Les structures d'accueil et de suivi sont insuffisantes face à la demande croissante. Les professionnels du secteur dénoncent régulièrement le manque de financements et de ressources humaines pour répondre efficacement aux besoins des enfants autistes et de leurs familles.

Les conséquences d'un diagnostic tardif

Hélas, les conséquences d'un diagnostic tardif sont lourdes. Sans prise en charge adaptée, les enfants autistes rencontrent de grandes difficultés scolaires et sociales. ils peuvent développer des troubles associés, comme l'anxiété ou la dépression, compliquant encore leur parcours. de plus, les parents, souvent démunis, doivent faire face à une errance diagnostique épuisante et coûteuse, tant sur le plan financier qu'émotionnel.

Le dépistage de l'autisme doit devenir une priorité de santé publique

Pour inverser la tendance, plusieurs actions sont nécessaires. Il est urgent de renforcer la formation des professionnels de santé pour qu'ils soient capables de détecter les signes précoces de l'autisme. Les campagnes de sensibilisation auprès du grand public doivent être intensifiées pour mieux informer les parents. Par ailleurs, il est crucial de réduire les inégalités territoriales en développant des structures spécialisées dans les zones sous-dotées. Les pouvoirs publics doivent également augmenter les financements alloués à la prise en charge de l'autisme pour répondre aux besoins croissants.

Le dépistage de l'autisme ne peut plus être l'affaire de quelques spécialistes isolés. il doit devenir une priorité de santé publique, mobilisant l'ensemble des acteurs du système de santé et de la société. C'est une question de justice et d'égalité des chances pour tous les enfants, quelle que soit leur condition ou leur lieu de vie.