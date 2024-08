Diabète : l’Ozempic, efficace pour arrêter de fumer ?

L'ESSENTIEL L’utilisation du sémaglutide est liée à un risque plus faible de soins médicaux liés au trouble de l’usage du tabac chez les fumeurs atteints de diabète de type 2.

Après avoir pris l’Ozempic, les patients étaient moins susceptibles d’avoir une consultation médicale, la prescription de médicaments ou des conseils sur le sevrage tabagique.

Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le potentiel du sémaglutide pour arrêter de fumer.

De plus en plus de preuves suggèrent que l'utilisation du sémaglutide, plus connu sous le nom d’Ozempic pourrait entraîner une diminution de la consommation de substances. Récemment, des chercheurs du Case Western Reserve University School of Medicine (États-Unis) ont révélé que ce médicament, un agoniste des récepteurs du GLP-1 prescrit pour traiter le diabète de type 2, pourrait aider les patients à arrêter la cigarette. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Annals of Internal Medicine.

L’Ozempic a réduit les consultations médicales liées au tabagisme chez les patients diabétiques

Dans le cadre des recherches, l’équipe a recruté 222.942 personnes atteintes de diabète de type 2 et de troubles de l’usage du tabac. Les participants ont dû prendre du sémaglutide et sept autres médicaments antidiabétiques (insulines, metformine, inhibiteurs de la dipeptidyl-peptidase-4, inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose-2, sulfonylurées, thiazolidinediones et autres GLP-1RA). Les mesures de soins de santé liées aux troubles de l’usage du tabac (consultation médicale, prescriptions de médicaments et conseils pour arrêter de fumer) survenues au cours d'un suivi de 12 mois ont été examinées.

Selon les résultats, le sémaglutide était associé à un risque plus faible de consultations médicales pour le diagnostic de troubles de l’usage du tabac par rapport aux autres médicaments antidiabétiques. Ce médicament a aussi été associé à une réduction des prescriptions de médicaments et des conseils pour arrêter de fumer. "Des résultats similaires ont été observés chez les patients avec et sans diagnostic d'obésité. Pour la plupart des comparaisons de groupe, les différences sont survenues dans les 30 jours suivant le début de la prescription", peut-on lire dans les travaux.

Tabagisme : les limites de l’étude ne permettent pas de tirer des conclusions définitives

Bien que les résultats soient cohérents avec l’hypothèse selon laquelle le sémaglutide pourrait être bénéfique pour le sevrage tabagique, les auteurs affirment que les limites de l’étude (données manquantes sur le comportement tabagique actuel, l'indice de masse corporelle et l'observance du traitement) empêchent de tirer des conclusions définitives et ne doivent pas être interprétées comme justifiant l’utilisation par les cliniciens du sémaglutide hors indication pour le sevrage tabagique.