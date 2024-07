La lumière bleue émise par votre téléphone peut nuire à votre peau

L'ESSENTIEL L’exposition à la lumière bleue peut augmenter la pigmentation de la peau, en particulier chez les personnes à la peau plus foncée.

Elle peut aussi provoquer des rides et perturber le sommeil, ce qui peut aggraver les problèmes cutanés existants, tels que l’acné, l’eczéma et la rosacée.

Pour réduire ses effets néfastes sur l’épiderme, il convient de tenir son téléphone loin de sa peau et d’utiliser un écran solaire.

Ordinateur, tablette, téléphone, télévision… Lorsque l’on utilise ces appareils, on est exposé à la lumière bleue. Si cette dernière peut provoquer une fatigue oculaire, une vision floue ou des maux de tête, elle peut aussi être dangereuse pour la peau. Dans une publication de The Conversation, Michael Freeman, professeur de dermatologie à l’université Bond (Australie), a passé en revue plusieurs recherches mettant en avant les effets néfastes de la lumière bleue sur l’épiderme.

La lumière bleue peut provoquer des rides et accroître la pigmentation cutanée

D’après une étude, analysée par le chercheur et publiée en juillet 2023, l’exposition à la lumière bleue peut augmenter la pigmentation de la peau. Dans le détail, elle peut stimuler la production de mélanine, un pigment naturel qui donne sa couleur à la peau, et potentiellement aggraver l’hyperpigmentation (à savoir la surproduction de mélanine entraînant des taches brunes sur la peau), en particulier chez les personnes ayant la peau foncée. D’autres travaux suggèrent que la lumière bleue pourrait endommager le collagène, une protéine essentielle à la structure de la peau, et accélérer potentiellement la formation de rides.

Acné, eczéma, rosacée : le manque de sommeil peut aggraver ces problèmes de peau

Parmi les cohortes examinées par Michael Freeman, certaines études soulignent aussi le fait que la lumière bleue perturbe le sommeil. "Elle est particulièrement efficace pour supprimer la production de mélatonine. Cette hormone naturelle signale normalement à notre corps qu’il est temps de dormir et aide à réguler notre cycle veille-sommeil. En supprimant la mélatonine, l’exposition à la lumière bleue avant de se coucher perturbe ce processus naturel, ce qui rend l’endormissement plus difficile et réduit potentiellement la qualité de votre sommeil."

Problème : des troubles du sommeil peuvent aggraver les problèmes de peau existants, tels que l’acné, l’eczéma et la rosacée. Le fait de ne pas assez dormir peut également augmenter les niveaux de cortisol, une hormone du stress qui décompose le collagène, la protéine responsable de la fermeté de la peau, et affaiblir la barrière naturelle de la peau, la rendant plus vulnérable aux dommages environnementaux et à la sécheresse.

Lumière bleue : comment limiter son exposition ?

Pour minimiser son exposition à la lumière bleue et réduire ses effets néfastes sur la peau et le sommeil, le dermatologue conseille d’activer le mode "nuit" sur les appareils le soir. Il recommande également de réduire le temps passé devant un écran avant de se coucher et d’établir une routine relaxante afin de favoriser l’endormissement. "Tenez votre téléphone ou votre appareil loin de votre peau pour minimiser l'exposition à la lumière bleue et utilisez un écran solaire. Les écrans solaires minéraux et physiques contenant du dioxyde de titane et des oxydes de fer offrent une large protection, y compris contre la lumière bleue."