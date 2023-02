Lumière bleue : 5 conseils de l'Académie de médecine pour protéger vos enfants

L'ESSENTIEL Tablette, téléphone, télévision… la lumière bleue est émise par les différents écrans qui rythment notre quotidien.

Un usage excessif des écrans peut entraîner différents troubles, en particulier au niveau des yeux et du cerveau.

On le sait : l’usage excessif des écrans est dangereux, en particulier chez les enfants et les adolescents. La lumière bleue générée par les écrans entraîne notamment une accélération du vieillissement la rétine. Selon des études, une exposition abusive à la lumière bleue pourrait causer des lésions photochimiques de la rétine et du cristallin.

Les dangers de la lumière bleue chez les enfants et les adolescents

Il est également recommandé de limiter la présence des écrans chez les tout-petits. De 0 à 3 ans, mieux vaut privilégier les interactions avec l’enfant afin qu’il développe ses cinq sens plutôt que de le laisser regarder la télévision ou une tablette pendant plusieurs heures d’affilée.

Dans une étude publiée par Santé publique France en 2020, des scientifiques ont aussi déconseillé de laisser un enfant devant un écran avant l’école. En cause ? "Notre étude a montré que les enfants qui étaient exposés aux écrans le matin avant l’école, et qui discutaient rarement ou jamais du contenu de ces écrans avec leurs parents, étaient environ six fois plus à risque de développer des troubles primaires du langage que les enfants qui n’avaient aucune de ces deux caractéristiques", ont noté les chercheurs.

Comment protéger les enfants des effets néfastes de la lumière bleue ?

Les écrans ont des effets néfastes sur le cerveau, notamment chez les adolescents. Dans un communiqué paru le 8 février, l’Académie nationale de médecine a indiqué qu'une exposition régulière et excessive à la lumière bleue au cours de la nuit peut favoriser l’apparition de troubles du rythme veille-sommeil associés à une désynchronisation de l’horloge interne.

Dans son document, l’organisme a dévoilé plusieurs recommandations destinées aux familles ou aux établissements scolaires afin de limiter l’usage des écrans chez les plus jeunes. Elle a notamment préconisé :