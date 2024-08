Régimes paléolithiques : des risques pour la santé à ne pas négliger ?

L'ESSENTIEL Une étude récente menée sur des modèles de souris met en lumière des risques potentiels pour la santé associés à ces régimes riches en protéines.

Les souris nourries avec un régime paléolithique riche en protéines présentaient des niveaux élevés d'ammonium dans le sang, un déchet produit par la dégradation des protéines.

Cela peut entraîner une toxicité hépatique et neurologique. Dans les cas les plus graves, elle peut même conduire au coma et à la mort.

Promus pour favoriser la perte de poids, améliorer la santé métabolique et réduire le risque de maladies chroniques, ils se caractérisent par une consommation élevée de protéines animales, de fruits, de légumes et de noix, tout en excluant les céréales, les légumineuses et les produits laitiers.

Cependant, une étude récente menée sur des modèles de souris met en lumière des risques potentiels pour la santé associés à ces régimes riches en protéines. Publiée dans la revue ScienceDaily, l'étude révèle que les souris nourries avec un régime paléolithique riche en protéines présentaient des niveaux élevés d'ammonium dans le sang, un déchet produit par la dégradation des protéines.

Régime paléolithique : attention à l'accumulation d'ammonium dans le sang

L'accumulation d'ammonium dans le sang peut entraîner une toxicité hépatique et neurologique. Dans les cas les plus graves, elle peut même conduire au coma et à la mort. Les chercheurs expliquent que l'augmentation des niveaux d'ammonium observée chez les souris est liée à la forte consommation de protéines animales du régime paléolithique.

Cette étude soulève des inquiétudes quant à la sécurité à long terme des régimes paléolithiques riches en protéines, en particulier chez les personnes vulnérables aux maladies du foie ou des reins. D'autres recherches sont nécessaires pour déterminer les effets précis de ces régimes sur la santé humaine et identifier les populations qui pourraient être à risque.

Il est important de noter que cette étude a été menée sur des modèles animaux et que ses résultats ne peuvent pas être directement appliqués aux humains. Des études cliniques rigoureuses sont nécessaires pour confirmer les observations faites chez les souris et évaluer les risques et les avantages potentiels des régimes paléolithiques pour la santé humaine.

Consulter un médecin avant d'entamer un régime paléolithique

En attendant, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un régime paléolithique, en particulier si vous avez des problèmes de santé préexistants. Un professionnel de la santé peut vous aider à évaluer les risques et les avantages potentiels de ce type de régime et vous proposer un plan alimentaire adapté à vos besoins individuels.

Il est également important de rappeler que tous les régimes ne conviennent pas à tout le monde. Une approche individualisée est essentielle pour trouver un mode d'alimentation sain et durable qui favorise votre bien-être général.