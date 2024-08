Prévention des chutes : protégez-vous, bougez en sécurité !

L'ESSENTIEL Les chutes ne sont pas une fatalité et peuvent être évitées grâce à des mesures simples de prévention.

Identifier les facteurs de risque et agir dessus est essentiel pour réduire le risque de chute.

De nombreux conseils et outils sont disponibles pour vous aider à vivre en sécurité chez vous.

En 2024, de nouvelles initiatives et des outils innovants voient le jour pour accompagner les personnes fragilisées et leur permettre de vivre en sécurité à leur domicile.

L'actualité : un enjeu de santé publique majeur

En France, les chutes représentent la première cause d'accidents mortels chez les plus de 65 ans et entraînent chaque année des milliers d'hospitalisations et de fractures. Les conséquences d'une chute peuvent être importantes, tant sur le plan physique que psychologique, avec une perte d'autonomie, une diminution de la qualité de vie et un sentiment de peur et d'insécurité.

Face à ce défi de santé publique, les pouvoirs publics et les acteurs de la prévention se mobilisent pour sensibiliser les populations et mettre en place des solutions concrètes. Le Plan national triennal antichute (2022-2024) vise notamment à réduire de 20 % le nombre de chutes mortelles ou invalidantes des personnes de 65 ans et plus d'ici fin 2024.

Comprendre les facteurs de risque de chute

Les causes des chutes sont multiples et varient en fonction de l'âge, de l'état de santé et de l'environnement de la personne. Parmi les facteurs de risque les plus courants, on trouve :

L'âge : Le risque de chute augmente avec l'âge, en raison de la fragilisation des os, de la diminution de la force musculaire et de l'équilibre, et de la prise de certains médicaments.

Certains problèmes de santé : Certaines maladies chroniques, comme la maladie de Parkinson, les troubles de la vision, les vertiges et l'hypotension artérielle, peuvent augmenter le risque de chute.

Les médicaments : Certains médicaments, comme les sédatifs et les hypnotiques, peuvent altérer la vigilance et la coordination, augmentant ainsi le risque de chute.

L'environnement : Un environnement mal éclairé, encombré ou présentant des sols glissants peut favoriser les chutes.

Conseils pratiques pour prévenir les chutes à domicile

Aménager son logement : Assurer un bon éclairage, supprimer les obstacles au sol, installer des rampes d'accès et des barres d'appui dans la salle de bain, utiliser des tapis antidérapants.

Rester actif : Pratiquer une activité physique régulière pour renforcer les muscles et l'équilibre.

Bien se chausser : Porter des chaussures fermées, stables et confortables, avec des semelles antidérapantes.

Faire vérifier sa vue et son audition régulièrement.

Parler de son risque de chute à son médecin : Le médecin peut évaluer le risque de chute et proposer des solutions adaptées.

Suivre les consignes de sécurité : Faire attention en se levant la nuit, utiliser un déambulateur ou une canne si nécessaire, ne pas monter sur un escabeau.

Vivre en sécurité et en autonomie

Prévenir les chutes, c'est possible ! En adoptant des gestes simples au quotidien et en s'informant sur les risques et les solutions disponibles, chacun peut contribuer à préserver son autonomie et sa qualité de vie. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, à un pharmacien ou à un professionnel de la prévention pour obtenir une aide personnalisée.

En complément de cet article, voici quelques ressources utiles pour la prévention des chutes :