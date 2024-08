Comprendre les cancers de la tête et du cou : identifier, traiter et prévenir

L'ESSENTIEL Les cancers de la tête et du cou incluent plusieurs types affectant la bouche, le nez, la gorge et les glandes salivaires, représentant environ 4 % de tous les cancers.

Le pronostic dépend du type, du stade du cancer au moment du diagnostic, et de la santé générale du patient, avec des taux de survie à cinq ans variant largement.

La prévention, notamment l'arrêt du tabac et de l'alcool, et le dépistage précoce sont cruciaux pour réduire les risques et améliorer les chances de survie.

Ces cancers, regroupant diverses localisations telles que la bouche, le nez, la gorge, et les glandes salivaires, touchent chaque année des milliers de personnes. Prendre conscience des risques, adopter des comportements préventifs et consulter régulièrement des professionnels de la santé peut grandement contribuer à la détection précoce et au traitement efficace des cancers de la tête et du cou.

Les cancers de la tête et du cou englobent plusieurs types de cancers, dont les plus courants sont :

Cancer de la cavité buccale : affecte les lèvres, la langue, le palais, et les gencives.

Cancer du pharynx : inclut les cancers de l'oropharynx (partie centrale de la gorge), du nasopharynx (partie supérieure de la gorge) et de l'hypopharynx (partie inférieure de la gorge).

Cancer du larynx : affecte la boîte vocale.

Cancer des glandes salivaires : affecte les glandes produisant la salive.

Cancer des sinus et de la cavité nasale : affecte les cavités nasales et les sinus.

Fréquence des cancers de la tête et du cou

Les cancers de la tête et du cou représentent environ 4% de tous les cancers. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 550.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans le monde. En France, on estime qu'environ 15.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, avec une incidence plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les facteurs de risque incluent la consommation de tabac et d'alcool, l'infection par le virus du papillome humain (HPV), une mauvaise hygiène bucco-dentaire et une exposition à certaines substances toxiques.

Pronostic des cancers de la tête et du cou

Le pronostic des cancers de la tête et du cou varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de cancer, le stade au moment du diagnostic, la localisation, et la santé générale du patient. Voici quelques points clés concernant le pronostic :

Facteurs influant le pronostic

Stade du cancer : les cancers diagnostiqués à un stade précoce (stades I et II) ont généralement un meilleur pronostic que ceux diagnostiqués à un stade avancé (stades III et IV).

Localisation : certains cancers, comme ceux des glandes salivaires, ont tendance à avoir un meilleur pronostic que d'autres, comme les cancers de l'hypopharynx.

Santé générale : les patients en meilleure santé générale, sans comorbidités significatives, ont souvent de meilleurs résultats de traitement.

Taux de survie

Les taux de survie à cinq ans pour les cancers de la tête et du cou varient considérablement selon le type et le stade. Par exemple :

Cancer de la cavité buccale : le taux de survie à cinq ans varie de 75% pour les stades précoces à environ 30% pour les stades avancés.

Cancer du larynx : le taux de survie à cinq ans est d'environ 60% pour les stades précoces et diminue à environ 30% pour les stades avancés.

Cancer du nasopharynx : le taux de survie à cinq ans est d'environ 60% à 70%, mais dépend fortement du stade et de la réponse au traitement.

Prévention et dépistage précoce

La prévention joue un rôle crucial dans la réduction des risques de cancers de la tête et du cou. Voici quelques mesures préventives efficaces :

Arrêt du tabac et de l'alcool : ces substances sont des facteurs de risque majeurs.

Vaccination contre le HPV : la vaccination peut prévenir certains cancers associés au HPV.

Hygiène bucco-dentaire : maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et des visites régulières chez le dentiste.

Protection au travail : utiliser des équipements de protection pour éviter l'exposition à des substances toxiques.

Le dépistage précoce est également essentiel. Les symptômes à surveiller incluent des plaies dans la bouche qui ne guérissent pas, des douleurs persistantes dans la gorge, des difficultés à avaler, des changements dans la voix, et des ganglions lymphatiques enflés dans le cou.

Les cancers de la tête et du cou, bien que moins courants, nécessitent une attention particulière en raison de leur impact significatif sur la qualité de vie et la survie des patients. Une prévention efficace et un dépistage précoce sont essentiels pour améliorer les résultats.