Le régime méditerranéen profite aussi au cœur des enfants

L'ESSENTIEL Une étude montre que l'incorporation du régime méditerranéen pendant au moins huit semaines est significativement associée à une réduction de la pression artérielle et du cholestérol total des enfants.

Le régime méditerranéen, déjà salué pour ses vertus pour les adultes, peut également contribuer à la santé du cœur des enfants, selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Network Open.

Hypertension, diabète… réduire les risques dès le plus jeune âge

Cette analysé a été menée en combinant neuf études antérieures portant sur 577 participants âgés de 3 à 18 ans. Elle montre que l'incorporation du régime méditerranéen pendant au moins huit semaines est significativement associée à une réduction de la pression artérielle et du cholestérol total des enfants. Selon les auteurs, ces résultats soutiennent que l’adoption d’habitudes alimentaires saines dès le plus jeune âge peut aider à prévenir les maladies cardiovasculaires et les troubles métaboliques, comme l’hypertension artérielle et le diabète, qui apparaissent souvent durant l’enfance.

“Les habitudes alimentaires précoces influencent considérablement les résultats de santé à long terme” tels que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète, a déclaré dans un courriel à CNN l’auteur principal de l’étude, le Dr José Francisco López-Gil. “Le principal point à retenir pour les parents est l’importance de promouvoir une alimentation riche en aliments entiers et en graisses saines pour optimiser la santé de leurs enfants et réduire le risque de développer des maladies chroniques.”

Régime méditerranéen : que contient-il ?

Riche en vitamines, en antioxydants, en oméga-3 et en fibres, le régime méditerranéen est caractérisé par sa richesse en aliments d’origine végétale : fruits et légumes de saison, fruits secs, légumineuses, céréales complètes, huile d’olive. Les poissons et les viandes blanches ont leur place de temps en temps dans l’assiette. À l’inverse, cette alimentation limite fortement la consommation de viande rouge, de produits laitiers et de produits transformés.