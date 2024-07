Pourquoi remplacer le beurre par des huiles végétales ?

L'ESSENTIEL Le passage d'un régime riche en graisses animales saturées à un régime riche en graisses insaturées à base de plantes affecte la composition des lipides dans le sang, ce qui à son tour influence le risque de maladie à long terme, selon des chercheurs.

Les participants à l’étude ayant suivi un régime plus riche en huiles végétales avaient un risque considérablement réduit de développer des maladies cardiovasculaires et un diabète de type 2.

"Notre étude confirme avec encore plus de certitude les bienfaits pour la santé d'un régime riche en graisses végétales insaturées – le régime méditerranéen par exemple."

"Soulignant l'importance d'une alimentation saine pour prévenir les maladies chroniques, l'Organisation mondiale de la santé recommande de remplacer les graisses saturées d’origine animale par des graisses insaturées à base de plantes pour réduire le risque cardiométabolique." Mais en quoi exactement est-ce meilleur pour la santé ?

Avec l’objectif de mieux quantifier les bienfaits d’une telle alimentation, une équipe de chercheurs a entrepris d’analyser avec précision la composition des graisses dans le sang, plus connues sous le nom de lipides, chez une cohorte de volontaires.

Beurre ou huile : quels effets sur les graisses dans le sang ?

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Nature Medicine, les scientifiques de l'Université de technologie de Chalmers, en Suède, ont recruté 113 adultes en bonne santé. Pendant 16 semaines, un groupe a consommé un régime riche en graisses animales saturées, comme du beurre, tandis que l'autre groupe a suivi une alimentation riche en graisses insaturées à base de plantes, telles que des huiles végétales (olive, colza...).

Grâce à une méthode appelée analyse lipidomique, les chercheurs ont ensuite analysé leurs échantillons de sang pour identifier des molécules lipidiques spécifiques reflétant les différents régimes que chaque participant consommait. "Nous avons évalué les effets sur les lipides sanguins avec un score multilipidique (MLS [en anglais]), sachant qu’un MLS élevé indique un profil de graisse sanguine sain, expliquent les chercheurs dans un communiqué. Un apport élevé en graisses végétales insaturées et un faible apport en graisses animales saturées peuvent aider à atteindre des hauts niveaux de MLS."

Moins de risque de maladie chronique avec les huiles végétales

Les scores multilipidiques des participants ont ensuite été statistiquement liés à la survenue de maladies chroniques, à commencer par les pathologies cardiovasculaires et le diabète de type 2, chez les participants suivis pendant plusieurs années. Les scientifiques ont ainsi constaté que les volontaires qui avaient un MLS plus élevé (c’est-à-dire qui ont suivi un régime riche en huiles végétales) avaient "un risque considérablement réduit" de développer ce type de maladies cardiométaboliques.

"Le passage d'un régime riche en graisses animales saturées à un régime riche en graisses insaturées à base de plantes affecte la composition des graisses dans le sang, ce qui à son tour influence le risque de maladie à long terme", résument les chercheurs. "Notre étude confirme avec encore plus de certitude les bienfaits pour la santé d'un régime riche en graisses végétales insaturées – le régime méditerranéen par exemple – et pourrait aider à fournir des conseils diététiques ciblés à ceux qui bénéficieraient le plus du changement de leurs habitudes alimentaires."