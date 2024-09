Trouble bipolaire : les signes annonciateurs

L'ESSENTIEL Le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique caractérisée par des fluctuations extrêmes de l'humeur, allant de la manie à la dépression, souvent mal diagnostiquée et nécessitant jusqu'à dix ans pour un traitement adéquat.

Les symptômes incluent des épisodes de manie avec humeur élevée, énergie excessive, et comportements impulsifs, ainsi que des phases de dépression marquées par une tristesse profonde, une fatigue intense et des pensées suicidaires.

Un diagnostic précoce et un traitement combinant médicaments et thérapie psychologique sont essentiels pour gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

Le trouble bipolaire est l'une des dix pathologies les plus invalidantes selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Anciennement connu sous le nom de psychose maniaco-dépressive, il est caractérisé par des fluctuations extrêmes de l'humeur. Les personnes atteintes de ce trouble alternent entre des épisodes de manie (ou hypomanie) et de dépression, entrecoupés de périodes d'humeur stable. Ces variations peuvent affecter gravement la vie quotidienne, les relations, et la capacité à travailler ou à fonctionner normalement.

Les symptômes de la phase maniaque

Pendant une phase maniaque, une personne bipolaire peut présenter un ensemble de comportements et de symptômes intenses. Voici les signes typiques de cette phase :

1. Humeur anormalement élevée ou irritable :

Une humeur exagérément joyeuse, euphorique ou une irritabilité marquée qui peut durer au moins une semaine. Cette humeur élevée est souvent disproportionnée par rapport à la situation et peut fluctuer rapidement.

2. Augmentation de l'énergie et de l'activité :

Une augmentation de l'énergie et de l'activité physique, mentale et sociale, souvent accompagnée de projets grandioses ou irréalistes. La personne peut se sentir invincible et capable de réaliser de nombreuses tâches en même temps.

3. Réduction du besoin de sommeil :

Une diminution notable du besoin de sommeil, avec la personne se sentant reposée après seulement quelques heures de sommeil ou étant capable de fonctionner sans dormir pendant plusieurs jours.

4. Parole rapide et pressée :

Une tendance à parler rapidement, de manière incessante, avec des difficultés à être interrompue. Le discours peut devenir incohérent en raison de la rapidité des pensées.

5. Pensées rapides et distractibilité :

Des idées qui défilent à grande vitesse, rendant difficile la concentration sur une tâche spécifique. La personne peut facilement être distraite par des stimuli externes.

6. Comportements impulsifs et imprudents :

Participation à des activités risquées sans considérer les conséquences, comme dépenser de l'argent de manière excessive, conduire de manière dangereuse, ou avoir des relations sexuelles non protégées. Ces comportements peuvent entraîner des conséquences graves sur le plan financier, légal et relationnel.

7. Sentiment de grandeur :

Une estime de soi exagérément élevée, avec la personne croyant posséder des capacités exceptionnelles ou un pouvoir spécial. Ce sentiment de grandeur peut mener à des décisions imprudentes et irréalistes.

Les symptômes de la phase dépressive

La phase dépressive du trouble bipolaire est marquée par des symptômes qui peuvent être similaires à ceux de la dépression majeure. Voici les signes typiques de cette phase :

1. Humeur dépressive persistante :

Une tristesse profonde, un sentiment de désespoir ou une perte d'intérêt pour les activités autrefois plaisantes. Cette humeur dépressive persiste presque tous les jours pendant au moins deux semaines.

2. Fatigue et perte d'énergie :

Un épuisement persistant, même après un repos adéquat, et une perte significative d'énergie pour les activités quotidiennes. La personne peut se sentir incapable de réaliser les tâches les plus simples.

3. Troubles du sommeil :

Difficultés à s'endormir, réveils très matinaux ou sommeil excessif. Les problèmes de sommeil peuvent aggraver les symptômes dépressifs.

4. Changements d'appétit et de poids :

Une perte d'appétit ou une augmentation de la consommation alimentaire, entraînant une perte ou un gain de poids significatif. Ces changements peuvent être le résultat d'une perte de plaisir dans la nourriture ou d'une recherche de réconfort dans l'alimentation.

5. Problèmes de concentration :

Difficultés à se concentrer, à prendre des décisions ou à se souvenir des choses. La personne peut avoir l'impression que ses pensées sont lentes ou embrouillées.

6. Sentiments de culpabilité et d'inutilité :

Un sentiment de culpabilité ou d'inutilité disproportionné par rapport à la réalité. La personne peut se blâmer excessivement pour des événements mineurs ou passés.

7. Pensées suicidaires :

Des pensées récurrentes de mort ou de suicide, ou des tentatives de suicide. Ces pensées peuvent être persistantes et difficiles à gérer sans aide professionnelle.

Les symptômes mixtes et le cycle rapide

Certaines personnes atteintes de trouble bipolaire peuvent éprouver des symptômes mixtes, où des éléments de manie et de dépression sont présents simultanément. Par exemple, elles peuvent ressentir une énergie intense mais accompagnée d'une tristesse profonde. Ce mélange peut être particulièrement déroutant et dangereux, augmentant le risque de comportements impulsifs et suicidaires.

Le cycle rapide est une autre variation du trouble bipolaire où les personnes connaissent quatre épisodes ou plus de manie, d'hypomanie ou de dépression au cours d'une année. Ce type de trouble bipolaire peut être particulièrement difficile à gérer et à traiter.

Le défi du diagnostic

Diagnostiquer le trouble bipolaire peut être complexe en raison de la variabilité des symptômes et de leur similitude avec d'autres troubles psychiques, comme la dépression majeure ou les troubles de l'anxiété. De plus, la stigmatisation et le manque de sensibilisation autour des troubles mentaux peuvent retarder la recherche d'aide.

L'Assurance Maladie estime qu'il peut s'écouler jusqu'à dix ans avant qu'un diagnostic précis ne soit posé. Pendant ce temps, les individus peuvent subir des perturbations importantes dans leur vie personnelle et professionnelle. Un diagnostic précoce et précis est crucial pour commencer un traitement efficace et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

Traitement et gestion du trouble bipolaire

Le traitement du trouble bipolaire est souvent multidimensionnel, combinant des médicaments, comme les stabilisateurs de l'humeur, les antipsychotiques et les antidépresseurs, avec une thérapie psychologique. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et la thérapie interpersonnelle et des rythmes sociaux (IPSRT) sont particulièrement efficaces pour aider les patients à gérer leurs symptômes et à stabiliser leurs routines quotidiennes.

L'éducation du patient et de sa famille sur la nature du trouble bipolaire et ses symptômes est également essentielle. Une meilleure compréhension peut aider à reconnaître les signes avant-coureurs d'un épisode maniaque ou dépressif et à chercher une aide médicale rapidement.

Le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique complexe et invalidante, caractérisée par des fluctuations extrêmes de l'humeur. Reconnaître les symptômes typiques de la manie et de la dépression est crucial pour un diagnostic précoce et un traitement efficace. Bien que le diagnostic puisse être retardé, une combinaison de traitements médicamenteux et psychologiques peut aider à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. La sensibilisation et l'éducation continue sont essentielles pour réduire la stigmatisation et encourager les personnes à rechercher l'aide dont elles ont besoin.