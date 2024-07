Hypertension, diabète : la température du visage pourrait aider à les diagnostiquer

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont découvert que les températures dans différentes régions du visage sont associées à diverses maladies chroniques, telles que le diabète et l'hypertension artérielle.

Par exemple, un nez plus froid et des joues plus chaudes peuvent être un signe révélateur d’une augmentation de la tension artérielle.

D'autres études vont être menées pour affiner la découverte.

Prendre la température au niveau du nez, des joues et des yeux pour diagnostiquer l’hypertension ou un diabète. Cela vous semble farfelu ? C’est loin de l’être, si on en croit les travaux de chercheurs de l’université de Pékin, publiés dans la revue Cell Metabolism.

Ils ont en effet découvert que les températures dans différentes régions du visage sont associées à plusieurs maladies chroniques.

La température du visage change en cas de maladies métaboliques

Pour cette étude, les scientifiques ont analysé les différentes températures du visage de plus de 2.800 participants âgés de 21 à 88 ans. Le relevé s'est fait à l'aide d'une caméra thermique car ces données ne sont pas facilement perceptibles par le toucher. Les chercheurs ont ensuite utilisé ces résultats pour développer des modèles d'Intelligence Artificielle (IA). Ces derniers ont permis d'identifier plusieurs régions clé du visage où les températures étaient significativement liées à l'âge et à la santé de la personne. Les zones les plus utiles au diagnostic étaient le nez, les yeux et les joues.

Par exemple, l’équipe a découvert que la température du nez diminue avec l’âge plus rapidement que celle des autres parties du visage. Parallèlement, celle autour des yeux a tendance à augmenter en vieillissant. Ces différentes caractéristiques permettent d’évaluer un "âge thermique".

Autre découverte : les personnes souffrant de troubles métaboliques tels que le diabète et la stéatose hépatique présentaient un vieillissement thermique plus rapide. "Ils avaient tendance à avoir une température plus élevée dans la zone des yeux que leurs homologues en bonne santé du même âge. Les individus touchés d’hypertension artérielle présentaient pour leur part une température des joues plus élevée", précisent les auteurs dans un communiqué.

L'équipe a aussi analysé des échantillons sanguins des volontaires. Elle a remarqué que l'augmentation de la température autour des yeux et des joues était principalement due à une hausse des activités cellulaires liées à l'inflammation de l’organisme. C’est la hausse de ces activités qui entraîne une augmentation des températures dans certaines régions du visage, selon les chercheurs.

L’exercice peut faire gagner 5 ans d’âge thermique

Après avoir observé le lien entre la réaction inflammatoire et la température du visage, les chercheurs se sont demandés si l’exercice, connu pour contrer l'inflammation, pouvait influencer l’âge thermique. Ils ont demandé à 23 volontaires de sauter à la corde au moins 800 fois par jour pendant deux semaines. À la surprise de l'équipe, ces participants ont réduit leur “âge thermique” de cinq ans après seulement deux semaines d'exercice.

D’autres études vont être menées afin de déterminer si l'imagerie thermique du visage développée dans le cadre de cette recherche peut aider à prédire d’autres maladies comme les troubles du sommeil ou les problèmes cardiovasculaires.

"Nous espérons appliquer l'imagerie thermique du visage en milieu clinique, car elle présente un potentiel important pour le diagnostic et l'intervention précoces des maladies", explique Jing-Dong Jackie Han, auteur correspondant de l'article à l'Université de Pékin.