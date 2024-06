Après s’être baignées dans un lac, elles se retrouvent avec des «gigantesques» cloques

L'ESSENTIEL Au retour d’une balade au bord d’un lac, une mère et sa fille ont ressenti des brûlures et une sensation d’extrême chaleur sur leurs corps.

Quelques jours plus tard, d’énormes cloques sont apparues sur leurs bras et leurs jambes.

Pour l’heure, l’origine de cette réaction cutanée n’a pas été identifiée.

Quelques jours après une balade au bord d’un lac français, une mère et sa petite fille ont constaté l’apparition d’énormes cloques sur leurs jambes et leurs mains. Depuis, elles ont été prises en charge aux urgences, mais l’origine de ces cloques reste, pour le moment, un mystère.

Une réaction cutanée impressionnante après une baignade

Les faits se sont déroulés au bord de lac du Bourget, sur la plage du Rowing à Aix-les-Bains (Savoie), le dimanche 9 juin. Comme l’eau était trop froide, la mère et sa fille ne se sont pas baignées, mais elles ont trempé leurs jambes et leurs bras dans l’eau. Le lendemain, elles ont toutefois commencé à ressentir une sensation de brûlure et d’extrême chaleur sur leurs corps. Inquiète, la maman s'est rendue en officine de pharmacie où on lui a indiqué qu’il devait s’agir d’une simple allergie.

La situation a commencé à empirer le soir quand des cloques sont apparues sur son corps et celui de sa fille. La mère de famille a alors pris la décision de se rendre aux urgences d’Aix-les-Bains où un médecin lui a prescrit de la crème corticoïde et des médicaments contre les allergies, selon les informations du Dauphiné Libéré.



Malgré le traitement, les cloques ont continué à amplifier. La maman a alors consulté en urgence une dermatologue. "Elle m’a dit que c’était dû à une plante, mais elle ne savait pas laquelle, ou au liquide de la figue", a-t-elle confié au quotidien.

Depuis une semaine, une Aixoise et sa fille souffrent de cette maladie mystérieuse, apparue un peu plus de 24 heures après une promenade sur la plage du Rowing à Aix-les-Bains. https://t.co/mQ1pv5GPt1 — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) June 18, 2024

Une plante toxique à l’origine des cloques ?

Néanmoins, elle ne pouvait plus se déplacer le mercredi. Elle a donc consulté un second dermatologue, qui a contacté le Samu, afin qu’elle et sa fille soient prises en charge en urgence. Elles ont passé la nuit sous surveillance à l’hôpital de Chambéry. Pour l’heure, l’équipe médicale n’est pas parvenue à déterminer l’origine des cloques.

Des photos des cloques de la jeune femme ont été jointes à l’article du Dauphiné Libéré. Les internautes ont alors émis alors plusieurs hypothèses, mais les soupçons se sont principalement tournés vers une réaction associée à la berce de Caucase. Cette plante, dont toutes les parties sont toxiques, se propage facilement dans l’environnement, en particulier au niveau des berges de rivière ou des bords de route.

En cas de contact avec cette plante, l’Agence régionale de Santé d’Auvergne Rhône-Alpes recommande de se laver soigneusement la peau avec de l’eau froide et un savon doux. "Évitez toute exposition au soleil pendant plusieurs jours. Surveillez l’apparition de réaction (…) En cas de contact important (si la peau devient rouge ou gonflée), il faut appliquer des compresses froides et consulter un médecin. Si un enfant est atteint, consultez sans tarder un médecin ou le centre anti-poison pour tout conseil approprié", a complété l’organisme.