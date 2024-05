Cœur : des habitudes saines peuvent aider à rajeunir les cellules

L'ESSENTIEL Les bienfaits d'une meilleure santé cardiaque pourraient être associés à l'impact positif sur le vieillissement cellulaire, selon une nouvelle étude.

Les personnes présentant un vieillissement accéléré ont vu leur risque de maladies cardiovasculaires baisser de 39 % avec l'adoption d'habitudes saines pour le coeur.

Leur risque de mourir d'une maladie cardiaque avait aussi diminué de 39 %.

Manger sainement, faire de l’exercice, ne pas fumer…. Toutes ces bonnes habitudes pour le cœur aident également à lutter contre le vieillissement. Voici les conclusions d’une nouvelle recherche publiée le 29 mai 2024 dans la revue Journal of the American Heart Association.

Les bonnes pratiques cardiaques ne sont pas uniquement bénéfiques pour le cœur

Pour vérifier si la santé cardiaque et le vieillissement cellulaire pouvaient avoir un lien, les chercheurs ont examiné les dossiers médicaux de 5.682 adultes ayant un âge moyen de 56 ans. Chaque participant, suivi en moyenne 14 ans, a été évalué à l'aide de Life's Essential 8 de l'American Heart Association. Il s’agit d’un outil évaluant les bonnes pratiques et les éléments essentiels pour la santé cardiaque : alimentation équilibrée, activité physique, heures de sommeil par nuit et tabagisme, indice de masse corporelle, cholestérol, glycémie et tension artérielle. Leur âge biologique a aussi été déterminé, notamment via la méthylation de l’ADN.

Les données montrent que pour chaque augmentation de 13 points du score Life's Essential 8, le risque de développer une maladie cardiovasculaire pour la première fois était réduit d'environ 35 %. Celui de décès dus à une maladie cardiovasculaire avait baissé de 36 % et de 29 % pour les décès toutes causes confondues.

Autre constat : les bénéfices tirés de l’adoption des habitudes saines pour le cœur étaient encore plus importants chez les volontaires présentant un profil de vieillissement cellulaire rapide. Leurs risques de maladies cardiovasculaires, de morts par pathologie cardiovasculaire ou de décès toutes causes confondues, diminuaient respectivement de 39 %, 39 % et 78 %.

Il est possible de compenser un vieillissement cellulaire rapide

"Les résultats de notre étude nous indiquent que quel que soit votre âge réel, de meilleurs comportements sains pour le cœur et une meilleure gestion des facteurs de risque de maladie cardiaque étaient associés à un âge biologique plus jeune et à un risque plus faible de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, de décès par maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral et mort quelle qu'en soit la cause", explique Jiantao Ma, auteur principal de l'étude et professeur adjoint à la division d'épidémiologie nutritionnelle et de science des données à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l'Université Tufts à Boston, dans un communiqué.

Leurs auteurs estiment ainsi que les personnes présentant un vieillissement cellulaire rapide peuvent compenser le risque accru de maladie cardiaque, d'AVC ou encore de décès en gérant leurs facteurs de risque de maladie cardiaque et en adoptant des comportements plus sains pour le cœur.