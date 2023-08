Maladie cardiaque : 12 signes que vous avez un problème, selon un cardiologue

L'ESSENTIEL Un cardiologue a listé les 12 signaux d'alarme potentiels d’une maladie cardiaque.

Parmi eux, il évoque les difficultés respiratoires, l’apnée du sommeil ou encore des palpitations.

Les maladies cardiaques ou cardiovasculaires regroupent les pathologies qui touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins.

Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Toutefois, attention : nombre de leurs symptômes peuvent passer inaperçus d’après le professeur Elijah Behr, cardiologue consultant à la Mayo Clinic et au St George's Hospital de Londres, interrogé par la presse britannique.

Le médecin détaille les signes à reconnaître.

Mauvaise circulation, difficultés à respirer : les signes d'un trouble cardiaque ?

Les premiers signes de maladie cardiovasculaire qui doivent alerter, sont les difficultés respiratoires comme un essoufflement ou une respiration haletante.

"Les symptômes de l'insuffisance cardiaque sont l'essoufflement à l'effort, mais aussi, l'essoufflement au repos pour certaines personnes qui peuvent être très affectées”, confirme le professeur. L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l'organisme, rappelle l’Assurance Maladie.

Un gonflement des jambes ou une mauvaise circulation sanguine sont d'autres indicateurs inquiétants : "cela peut indiquer la présence d'un caillot dans la jambe qui bloque le retour du sang vers le cœur”, explique l’expert.

Des palpitations cardiaques sont aussi susceptibles d'être le signe d'une maladie cardiaque. En effet, elles peuvent parfois provoquer une sensation de palpitation, le rythme cardiaque étant perturbé d'une manière ou d'une autre. "Il peut s'agir d'un rythme cardiaque qui s'emballe ou qui est irrégulier, ou les deux”, détaille le Dr Elijah Behr.

Les vertiges et les étourdissements font également partie des symptômes d'un trouble cardiaque. Ils surviennent lorsque le cœur ne pompe pas suffisamment de sang vers le cerveau. Ces troubles peuvent trahir une insuffisance cardiaque, un rythme cardiaque anormal ou être un signe moins connu de crise cardiaque.

Problème d'érection, maladie des gencives : des symptômes méconnus de maladies cardiaques

À surveiller également : un changement de couleur de la peau. "Une mauvaise circulation sanguine est susceptible d'entraîner une coloration bleue ou grise de certaines parties de la peau, en particulier au niveau des doigts et des orteils. Cela peut indiquer un rétrécissement ou une obstruction des vaisseaux sanguins”, explique le cardiologue.

Des problèmes d'érection, parfois anodins et mis sur le compte de facteurs psychologiques, doivent aussi attirer l'attention. Ils sont parfois le résultat d'une irrigation sanguine insuffisante, et révéler des problèmes au niveau des artères, notamment situées dans cette partie de l'anatomie.

Parmi les autres symptômes, l’expert note la fatigue intense : "l'insuffisance cardiaque peut entraîner une fatigue excessive, car l'organe ne pompe plus suffisamment de sang dans le corps.”

Un certain nombre d'études ont en outre établi un lien entre les maladies des gencives et les maladies cardiaques. En effet, certains experts pensent que les bactéries présentes dans la bouche sont capables de pénétrer dans la circulation sanguine et de provoquer une inflammation du cœur. En outre, la recherche a montré qu'une maladie des gencives peut également augmenter les risques d'accident vasculaire cérébral (AVC).

Les taches sombres sous les ongles sont également à surveiller. En effet, des petits points de sang coincés sous les ongles peuvent être le signe d'une endocardite, une infection de la paroi des valves cardiaques, le plus souvent causée par des bactéries qui pénètrent dans le sang et se déplacent vers le cœur.

D'autres maladies peuvent être le signe d'un trouble cardiaque

Comme le diabète multiplie par deux le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC), certains signes de cette maladie sont à prendre en compte pour prévenir un trouble du cœur. C’est notamment le cas des taches sombres dans les zones où la peau se plie, comme le cou, les aisselles et l'aine. Appelées acanthosis nigricans, elles sont le signe que le corps a du mal à produire de l'insuline, l’hormone qui régule la glycémie.

Des études ont également montré que le fait d'être capable de bien serrer quelque chose, appelée la force de préhension, indique que vous avez un risque plus faible de maladie cardiaque.

Enfin, l’apnée du sommeil, trouble de la ventilation nocturne dû à la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires, peut exposer à des risques d'hypertension artérielle, d'anomalies du rythme cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) et d'insuffisance cardiaque, indique le professeur Elijah Behr.