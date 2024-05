Panaris : cette astuce de grand-mère répandue est à éviter

L'ESSENTIEL Le panaris est une infection bactérienne touchant un doigt ou un orteil.

Le staphylocoque doré est le plus souvent à l’origine d’un panaris.

En l’absence de traitement, un panaris peut évoluer en abcès.

Fréquent chez les personnes qui ont tendance à "manger" ou à arracher leur peau autour des ongles, le panaris est une infection cutanée et sous-cutanée d’un doigt. Il peut également survenir après une blessure ou un traumatisme de l’ongle, qui induit une plaie ouverte. Les bactéries peuvent alors pénétrer la barrière cutanée et provoquer une infection.

Comment reconnaître un panaris ?

Le plus souvent causé par un staphylocoque doré, le panaris se situe généralement sur le pourtour d’un ongle et sous l’ongle, ou au niveau de la pulpe du doigt. Cette infection bactérienne se traduit, dans un premier temps, par une inflammation du doigt ou de l’orteil. Les manifestations dépendent de sa localisation. La peau du pourtour de l’ongle devient rouge et dure quand le panaris se situe sur cette zone tandis que la peau est rouge, chaude et légèrement douloureuse s’il se développe sur la pulpe du doigt.

En l’absence de traitement, un panaris peut évoluer en abcès. Dans ce contexte, la peau devient ferme, mais est ramollie au centre en raison de la présence de pus, et la douleur est plus intense. Le patient peut également ressentir de la fatigue ainsi que de la fièvre. Face à ce tableau clinique, il est recommandé de consulter rapidement un médecin, qui mettra en place une prise en charge. N’essayez pas de percer vous-même le panaris, car cela pourrait engendrer une surinfection.

Quels sont les traitements d’un panaris ?

Sur Internet ou les réseaux sociaux, des méthodes de grand-mère peuvent parfois être mises en avant pour traiter les petits maux du quotidien, comme les panaris. Dans l’émission Bonjour ! La Matinale TF1, le Docteur Vincent Valinducq, médecin généraliste, a mis en garde contre le bain de doigt dans l’eau de Javel. Cette méthode est dangereuse, car le produit peut irriter, voire brûler la peau du doigt.

Dans le contexte d’un panaris sans abcès, il est préconisé d'effectuer, plusieurs fois par jour, des bains antiseptiques du doigt et de surveiller l’évolution de l’infection. La prise d’antalgiques peut être indiquée pour réduire la douleur. Lors de son intervention, le médecin a aussi recommandé de réaliser une "poupée" entre les bains. Le patient peut entourer la plaie avec une compresse imbibée d’antiseptique pour bander le doigt et ainsi la protéger des agents pathogènes.

En cas d’abcès, le patient est adressé à un chirurgien, qui procédera à une excision de la zone infectée. "La plaie n'est pas suturée, elle est laissée ouverte et recouverte d’un pansement gras. Le premier soin réalisé le lendemain de l'intervention confirme la disparition des signes infectieux locaux, et est suivi de pansements quotidiens jusqu'à la complète cicatrisation, obtenue en principe en une à deux semaines", explique Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.