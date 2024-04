Cancer du pancréas : un test sanguin permet le repérer à un stade précoce

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développer un nouveau test sanguin qui permet de détecter les cancers du pancréas à un stade précoce.

Son efficacité est estimée à 97 %.

Il cherche 8 microARN excrétés par les tumeurs pancréatiques et cinq marqueurs d'ADN présents dans le sang de patients ayant un cancer du pancréas.

"Le cancer du pancréas est l'une des tumeurs malignes les plus mortelles, en grande partie parce que la majorité des patients ne sont diagnostiqués qu'après que le cancer a déjà métastasé", explique le chercheur principal Ajay Goel de City of Hope Cancer Center dans un communiqué de presse. Toutefois, les travaux de son équipe offrent un nouvel espoir. Les scientifiques ont mis au point un test sanguin capable de détecter les cancers du pancréas à un stade précoce présentant une précision de 97 %.

Cancer du pancréas : un test sanguin qui détecte les stades précoces

Le test sanguin, mis au point par les chercheurs, recherche 8 microARN excrétés par les tumeurs pancréatiques et cinq marqueurs d'ADN présents dans le sang de patients ayant un cancer du pancréas. L'équipe a réuni 523 personnes atteintes d'un cancer du pancréas et 461 donneurs en bonne santé venant des USA, du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine pour tester cet outil. Les résultats de l'étude démontrent qu’il parvenait à détecter 93 % des cancers du pancréas dans la cohorte américaine, 91 % dans la sud-coréenne et 88 % dans la chinoise.

Après ces résultats prometteurs, les scientifiques ont eu l’idée de coupler leur test avec le marqueur CA19-9, antigène produit principalement par les cellules cancéreuses du pancréas et déjà utilisé pour diagnostiquer la maladie.



Avec cet élément supplémentaire, la précision du nouveau test sanguin est passée à 97 % pour les cancers du pancréas de stade 1 et 2.

Cancer du pancréas : un test sanguin utile pour les personnes à risque

Pour les scientifiques qui ont présenté leurs travaux à la réunion annuelle de l’American Association for Cancer Research le 8 avril, leur découverte est une véritable avancée dans le diagnostic du cancer du pancréas, mais également sa prise en charge. "Les résultats sont passionnants parce que le cancer du pancréas diagnostiqué après sa propagation significative est dévastateur, avec un faible taux de survie. Mais si nous le repérons tôt, il y a de meilleures chances que nous puissions l'enlever chirurgicalement et le traiter davantage", explique le chercheur Ajay Goel.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires avant que ce test ne puisse être déployé auprès du public, les chercheurs assurent qu'il pourrait bénéficier aux personnes présentant un risque élevé de cancer du pancréas, comme celles qui souffrent de pancréatite chronique, de diabète ou ayant des antécédents familiaux de cancer du pancréas.