Cancer du pancréas : les cellules cancéreuses se nourrissent de vitamine B6 pour se répliquer

L'ESSENTIEL La vitamine B6, retrouvée dans les viandes, les poissons ou les fruits et légumes, joue un rôle dans le maintien d'un système immunitaire fort.

En cas de cancer du pancréas, les cellules se développent davantage lorsqu'elles peuvent consommer de la vitamine B6 supplémentaire.

Des chercheurs américains ont mis en place une stratégie en trois étapes qui a permis de réduire le nombre de cellules cancéreuses du pancréas chez des souris.

Poulet, lentilles, banane, saumon, avocat, épinards… La vitamine B6, qui est présente dans ces aliments, joue un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques. Cependant, lorsque le cancer du pancréas se développe, ses cellules ont besoin de vitamine B6 pour se répliquer. C’est ce qu’ont récemment montré des scientifiques du University of Oklahoma Health Sciences Center (États-Unis) dans des travaux parus dans la revue Cancer Discovery.

"Les cellules cancéreuses du pancréas consomment toute la vitamine B6"

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont rappelé le rôle de la vitamine B6 chez les personnes en bonne santé et en cas de cancer du pancréas. Cette dernière soutient les cellules du système immunitaire, notamment les cellules tueuses naturelles (NK), qui sont les premières à réagir à tout type de maladie, du cancer au simple rhume. Toutefois, en présence d'un cancer du pancréas, les cellules NK sont absentes. Lors d’une expérience en laboratoire, l’équipe a, en effet, constaté que l'administration d'une plus grande quantité de vitamine B6 n'aidait pas les cellules NK. "Les cellules cancéreuses du pancréas consomment toute la vitamine B6, dont les cellules NK ont besoin pour faire leur travail, et se développent davantage."

Cancer du pancréas : une stratégie en trois étapes diminuant le nombre de cellules cancéreuses

En analysant les actions réalisées par les cellules cancéreuses pour épuiser la vitamine B6, les auteurs ont tenté de trouver un moyen d’inverser ce mécanisme. La stratégie qu’ils ont mise en place est composée de trois parties. La première étape consiste à réduire l'expression d'un gène particulier afin de bloquer la voie par laquelle le cancer absorbe la vitamine B6. Ensuite, il faut fournir plus de vitamine B6 et la dernière étape utilise une thérapie pour améliorer la fonction des cellules NK. Après avoir testé cette méthode sur des souris, les scientifiques ont observé une réduction du nombre de cellules cancéreuses du pancréas.

Chimiothérapie : "Le système immunitaire doit être fort pour que les traitements soient efficaces"

"Le cancer du pancréas est une maladie systémique. Il ne se contente pas de rester là. Il essaie d'extraire des nutriments de plusieurs zones pour survivre. C'est pourquoi il est important d'examiner de manière générale comment nous pouvons stimuler le système immunitaire contre les tumeurs. (…) Le système immunitaire doit être fort pour que d'autres traitements, comme la chimiothérapie, soient efficaces. La thérapie ne fonctionnera pas si le système immunitaire n'est pas en mesure de jouer son rôle", a expliqué Kamiya Mehla, co-auteure des travaux.

Dans leurs prochaines recherches, l’équipe va examiner comment une carence en vitamine B6 affecte d'autres organes, en particulier le foie, lorsque des cellules cancéreuses sont présentes. Elle va aussi étudier si un manque de vitamine B6 contribue à l'apparition de la cachexie, à savoir un état de fonte musculaire qui affecte la majorité des personnes souffrant d'un cancer du pancréas. "Lorsque les patients présentent une perte musculaire importante, ils sont moins susceptibles de répondre au traitement."