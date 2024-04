Cancer : la réalité virtuelle aiderait à réduire les douleurs

L'ESSENTIEL La réalité virtuelle aide à réduire les douleurs liées au cancer et à son traitement selon les chercheurs.

La baisse moyenne du niveau de douleur était de 1,4 point.

Pour l'équipe, la réalité virtuelle immersive pourrait constituer une stratégie non médicamenteuse utile pour lutter contre les douleurs cancéreuses.

Entre le cancer en lui-même, les traitements contre la maladie ou encore les soins… la douleur accompagne de nombreux patients cancéreux. Les professionnels de la santé tentent généralement de l’apaiser à l’aide de médicaments puissants comme les opioïdes. Une autre alternative pourrait venir soulager les malades, selon une nouvelle étude parue en ligne dans la revue Cancer : la réalité virtuelle.

Douleurs du cancer : 10 min de réalité virtuelle diminuent les souffrances

Pour cette étude, les chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Georgetown et MedStar Health ont réuni 128 adultes atteints de cancer souffrant de douleurs modérées ou sévères. Une partie d’entre eux participaient à une séance immersive en réalité virtuelle de 10 minutes où ils se retrouvaient au milieu d’environnements calmes et agréables. Il était proposé aux autres une expérience en deux dimensions d’imagerie guidée via un iPad. Tous les volontaires étaient ensuite interrogés sur leur niveau de douleur.

Les résultats montrent que les deux dispositifs réduisaient les souffrances des malades. En revanche, les séances de réalité virtuelle (VR) avaient un impact plus important. La baisse moyenne de la douleur était de 1,4 contre 0,7 avec les images en deux dimensions. “Vingt-quatre heures après l'intervention assignée, les participants du groupe VR ont signalé une amélioration soutenue de la gravité de la douleur (1,7 point de moins que la valeur de base avant l'intervention) par rapport aux volontaires du groupe d'imagerie guidée (seulement 0,3 point de moins que la valeur de base avant l'intervention de contrôle actif)”, ajoutent les scientifiques dans un communiqué.

Les utilisateurs de la VR indiquaient également être moins “gênés” par la douleur. Ils signalaient aussi une détresse générale moindre.

Réalité virtuelle : bientôt des thérapies contre la douleur à la maison ?

"Les résultats de cet essai suggèrent que la réalité virtuelle immersive pourrait constituer une stratégie non médicamenteuse utile pour améliorer l’expérience de la douleur cancéreuse", explique le Dr Groninger, responsable de l'étude. Pour lui, d’autres recherches sont nécessaires afin d’évaluer les effets des thérapies contre la douleur par réalité virtuelle en milieu ambulatoire ou encore d'explorer l’impact de différents contenus sur les souffrances liées au cancer.

"Peut-être qu’un jour, les patients souffrant de douleurs cancéreuses se verront prescrire une thérapie VR à utiliser à la maison pour améliorer leur expérience de la douleur, en plus des stratégies habituelles de gestion de la douleur cancéreuse comme les analgésiques", conclut l’expert.