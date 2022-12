TDAH : ce jeu de réalité virtuelle est capable de le détecter chez les enfants

L'ESSENTIEL Selon les estimations, 3,5 à 5,6 % des enfants scolarisés souffriraient de TDAH en France. L'âge moyen du diagnostic est situé à 9-10 ans.

Les 3 symptômes les plus fréquents du TDAH chez l'enfant sont un trouble de l’attention (environ 47 %) une hyperactivité et une impulsivité (environ 36 %). Environ 17 % des cas présentent une combinaison des trois.

Pour confirmer le diagnostic de TDAH, plusieurs consultations sont nécessaires auprès du médecin traitant mais aussi d'un spécialiste du trouble (pédiatre, neurologue, psychiatre, neuropsychologue).

Signes variables par leur forme et dans le temps, manque de formation des professionnels, difficultés à évaluer comment l’enfant se comporte toute la journée… Le TDAH est un trouble difficile à diagnostiquer.

Des chercheurs finlandais ont trouvé un moyen de détecter la maladie plus facilement : la réalité virtuelle.

TDAH : la réalité virtuelle pour faciliter le diagnostic

Les scientifiques ont développé un jeu de réalité virtuelle, simulant différentes situations de la vie quotidienne des enfants, qui est capable de repérer les symptômes du TDAH.

Appelé EPELI, le programme suit les mouvements oculaires des enfants et utilise l'apprentissage automatique pour rechercher les différences chez les patients atteints du trouble. Il propose une liste d'actions de la vie quotidienne à réaliser comme se brosser les dents, faire son lit ou encore manger une banane. "Le joueur doit se souvenir des tâches malgré les distractions dans l'environnement, comme une télévision allumée. Le jeu mesure tout : combien de fois l'enfant clique sur les commandes et l'efficacité avec laquelle il exécute les actions demandées L'efficacité est corrélée avec le fonctionnement quotidien", précise un des responsables de l’étude Topi Siro.

Les chercheurs ont demandé à 37 enfants diagnostiqués avec le TDAH et 36 enfants sans le trouble de jouer à EPELI et un autre jeu appelé Shoot the Target (le joueur doit localiser des objets dans l'environnement et les viser en les regardant). "Nous avons suivi les mouvements oculaires naturels des enfants alors qu'ils effectuent différentes tâches dans un jeu de réalité virtuelle, et cela s'est avéré être un moyen efficace de détecter les symptômes du TDAH. Le regard des enfants TDAH s'est arrêté plus longtemps sur différents objets dans l'environnement, et leur regard a sauté plus vite et plus souvent d'un endroit à un autre. Cela pourrait indiquer un retard dans le développement du système visuel et un traitement de l'information plus faible que les autres enfants" a expliqué Liya Merzon, doctorante à l'université Aalto qui a travaillé sur la recherche.

Un test ludique pour les enfants et d’autres applications possibles

Le jeu de réalité virtuelle, présenté dans Scientific Report, a un autre intérêt par rapport aux examens actuellement disponibles. "Ce n'est pas seulement une nouvelle technologie pour évaluer objectivement les symptômes du TDAH. Les enfants trouvent également le jeu plus intéressant que les tests neuropsychologiques standard", explique Juha Salmitaival, chercheur à l'université Aalto et chef du projet.

"L'expérience a été très positive. Tous les neuropsychologues qui ont répondu à une enquête de satisfaction après le premier test, ont déclaré avoir bénéficié de l'utilisation des méthodes de réalité virtuelle comme outil complémentaire dans leur travail", a ajouté son collègue Eric Seesjärv.

L’équipe envisage des applications plus larges pour leur programme. Au-delà de l'évaluation des symptômes, il pourrait également être utilisé comme aide au traitement du TDAH ou encore pour la détection d'autres pathologies tels que l’autisme, la maladie de Parkinson ou Alzheimer.